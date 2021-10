Calendário auxílio emergencial: veja as novas datas pós-feriadão

O calendário do auxílio emergencial 2021 é estruturado com base num sistema de liberação gradual e escalonado tanto do pagamento quanto do direito ao saque. Isso significa que nem todos os beneficiários recebem no mesmo dia. Além disso, a tabela de data definida pela Caixa Econômica Federal prevê algumas suspensões pontuais do cronograma.

Dessa forma, a situação do calendário auxílio emergencial (após o feriadão) gera dúvidas. A primeira questão a ser respondida é justamente se haverá pagamento ou saque do auxílio emergencial de 2021 durante o feriado do dia 12 de outubro, dia de Nossa Sra. Aparecida. Em virtude do feriadão, a Caixa suspende temporariamente o calendário de saque do auxílio emergencial 2021.

Auxílio Emergencial cai no feriado?

Sendo assim, no dia 12 de outubro o calendário auxílio emergencial, por causa do feriadão, não beneficiará um novo lote de inscritos. Pela ordem escalonada de liberação com base no mês do aniversário, trabalhadores do público geral nascidos em julho deveriam receber o direito ao saque em espécie do auxílio.

Por causa da data, porém, tal grupo de beneficiários do auxílio somente receberá o direito ao saque no dia seguinte, no dia 13 de outubro. Isso representa que todos os que nasceram depois de julho também receberam um dia depois do que normalmente receberiam.

Como fica calendário do auxílio emergencial após o feriadão

Depois do feriado, as datas ficam um pouco embaralhadas, mas a Caixa mantém a liberação escalonada. Assim, dando continuidade a liberação do saque da 6 parcela do auxílio emergencial, os trabalhadores nascidos em julho serão os primeiros a terem direito ao saque do valor recebido após a pausa no calendário do auxílio emergencial por causa do feriadão.

Quem recebe o auxílio emergencial por meio do Bolsa Família não serão impactados pela suspensão temporária do calendário de saque do auxílio emergencial no feriadão. Isso ocorre porque essas pessoas recebem o auxílio pelos canais e cronograma de pagamento definidos anteriormente pelo próprio Bolsa Família. Dessa forma, ganham direito ao saque de forma imediata após o pagamento.

Após o feriadão, o calendário do auxílio emergencial com relação ao saque da 6 parcela do auxílio será aplicado em sequência na quarta, quinta e sexta-feira, beneficiando os trabalhadores do público geral nascidos em julho, agosto e setembro respectivamente. A liberação do saque, porém, será suspensa novamente durante o fim de semana.

De tal modo que, os nascidos em outubro, novembro e dezembro, somente poderão sacar a 6 parcela do auxílio na semana seguinte. Assim, trabalhadores nascidos no mês dez poderão sacar o valor recebido na sexta rodada de pagamento do auxílio emergencial a partir do dia 18 de outubro.

Nascidos em novembro e dezembro, ganharam o direito de sacar o auxílio no mesmo dia, na terça-feira, 19 de outubro. Assim, por causa do feriado, o calendário do auxílio emergencial para o saque da 6 parcela se encerrará nos dois primeiros dias de pagamento da última parcela do auxílio emergencial logo após o feriadão.

Calendário da 7 parcela do auxílio emergencial

O pagamento da última parcela do auxílio emergencial de 2021 começará na próxima semana. Na segunda-feira, 18 de outubro, o calendário da 7 parcela do auxílio emergencial liberará o pagamento para beneficiários do Bolsa Família com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) igual a 1.

Por meio do pagamento escalonado, na sequência, recebem aqueles com NIS igual a 2 e assim por diante até quem tem NIS 9. Então, o pagamento é liberado para aqueles com NIS 0, sendo os últimos a receberem o auxílio pelo Bolsa Família por serem mais recentes na lista de pagamento do programa social.

Em paralelo ao pagamento de quem recebe pelo Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal dará início ao pagamento da última parcela do auxílio emergencial para o público geral na quarta-feira, 20. Logo após o feriadão, os primeiros a receberem pelo calendário da 7 parcela do auxílio emergencial serão os nascidos em janeiro.

Tabela de pagamento da 7 parcela

Próximo pagamento Bolsa Família 2021

NIS 1: Recebem dia 18/10

NIS 2: Recebem dia 19/10

NIS 3: Recebem dia 20/10

NIS 4: Recebem dia 21/10

NIS 5: Recebem dia 22/10

NIS 6: Recebem dia 25/10

NIS 7: Recebem dia 26/10

NIS 8: Recebem dia 27/10

NIS 9: Recebem dia 28/10

NIS 0: Recebem dia 29/10

Auxílio Emergencial para Público Geral

Nascidos em janeiro – Depósito dia 20/10

Nascidos em fevereiro – Depósito dia 21/10

Nascidos em março – Depósito dia 22/10

Nascidos em abril e maio – Depósito dia 23/10

Nascidos em junho – Depósito dia 26/10

Nascidos em julho – Depósito dia 27/10

Nascidos em agosto – Depósito dia 28/10

Nascidos em setembro – Depósito dia 29/10

Nascidos em outubro e novembro – Depósito dia 30/10

Nascidos em dezembro – Depósito dia 31/10

O Calendário do Auxílio Emergencial vai até quando?

O calendário do auxílio emergencial, após o feriadão, entrará na sua última rodada de pagamento. Assim, o auxílio emergencial será liberado até o fim de outubro e depois será encerrado definitivamente.

As possibilidades de prorrogação do auxílio emergencial 2022 até chegaram a ser levantadas pela base de apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem Partido). A ideia é utilizar a eventual prorrogação como plano B para caso a proposta de Bolsonaro de criar o Auxílio Brasil fracasse.

Porém, nada foi confirmado oficialmente sobre um plano estruturado para tal possível prorrogação. Logo, não é verdade que o auxílio emergencial irá até dezembro e menos ainda até 2022.

Mas, como o saque para público geral ocorre em média apenas duas semanas após o pagamento com depósito em conta. Mesmo após o fim do pagamento do auxílio emergencial com a última parcela em outubro. No mês seguinte, ocorrerá o último processo do benefício, o calendário escalonado de saque da 7 parcela do auxílio.

Data de saque da 7 parcela do auxílio