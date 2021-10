Campeão: Rio Branco vence no tempo normal, empata na prorrogação e supera o Tourão nos pênaltis

O Rio Branco é o novo campeão acreano. Na tarde de noite deste sábado (9), no estádio Arena da Floresta, o time estrelado superou o Humaitá no tempo normal por 1 a 0 e levou a decisão da taça para a prorrogação, mas o título veio somente nas cobranças de penalidades (4 a 2), após empate sem gols no tempo extra.

Um dos heróis da conquista do Rio Branco foi meia-atacante Gabriel Ceará. O atleta marcou o gol da vitória no tempo normal em cobrança de penalidade.

Com o triunfo deste sábado (9), o Rio Branco chegou ao seu 47º título do Campeonato Acreano. O clube Alvirrubro disputou todas as edições do torneio, um total de 92 (1919-2021). Na era do profissionalismo, o Rio Branco chegou a 27 finais das 33 realizadas, conquistando 17 títulos.

Próximos jogos

O Rio Branco agora foca suas atenções para sua participação na Copa Verde 2021. O clube estreia no torneio apenas na segunda fase e o adversário será o classificado do confronto entre as Águia Negra-MS e Nova Mutum-MT. Se o time acreano avançar às quartas de final terá Cuiabá-MT, Brasiliense-DF ou Rio Branco-ES como adversário.

Por outro lado, o Humaitá terá um período de folga nas competições e retorna a campo somente na próxima temporada. O Tourão terá um calendário cheio de competições como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D, além do próximo estadual.

