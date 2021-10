Cantor cruzeirense Diko Lobo lança clipe “Sete Direções”; assista

A música Sete Direções, uma composição do cantor cruzeirense Diko Lobo – letra, música, solos de gaitas e parte instrumental – é “Made In Cruzeiro do Sul” como avalia sorridente o cantor que fez a composição há cerca de 12 anos para uma namorada de um relacionamento de cinco anos. Ele a conheceu na Escola Flodoardo Cabral.

“Ela também gostava de música e num belo dia que a gente tinha brigado e ela decidiu ir morar em outro lugar para estudar fiz essa música para ela. As pessoas que ouviram, mesmo crua, na época, já elogiavam e depois gravei pela primeira vez com o Edson Fernandes e todo mundo passou a gostar”, enfatiza o cantor.

Diko Lobo lembra que por incrível que pareça a composição da música saiu todinha na hora quando ele pegou o violão no quarto para compor, ainda era numa casinha bem simples onde ele morava com seu pai, num tempo de dificuldades financeiras. “Era um quartinho bem simples e compus a música para ela. Ela sabe da música e gostou demais”, disse.

Diko Lobo gosta muito e tem orgulho dessa música de sua autoria que está registrada na Biblioteca Nacional e agora resolveu fazer um clipe para dar uma ideia visual da história para que as pessoas possam interpretar de acordo a história de suas vidas a questão das direções.

“Muitas vezes a gente procura a direção em vários lugares e nem percebe que ela está num lugar tão perto”, avalia Diko Lobo, que é natural de Cruzeiro do Sul, tem 38 anos, é compositor, músico e instrumentista. “Estou tentando vencer na profissão que tanto gosto que é a de músico”, ressalta. O lançamento será neste sábado (30), às 19:30 horas pelo canal do You Tube, veja o link: