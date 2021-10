Carlinhos Maia enfia garrafa de vinho para se satisfazer e revela intimidade com marido: “Dou mijo na cara dele”

Carlinhos Maia revelou sua intimidade com Lucas Guimarães durante uma entrevista. Na última terça-feira (26), o criador de conteúdo foi o convidado do podcast de Camila Loures e Virginia Fonseca, surpreendendo os seguidores e internautas com os detalhes da vida sexual. O PodCats comandado pelas blogueiras abordou polêmicas, trajetória profissional e a vida amorosa do alagoano mais famoso do Instagram.

“Mas assim, a gente é muito safadinho. Eu digo, eu faço da vida dele [Lucas] um filme todos os dias, eu digo: ‘Vamos, arreganhe aí. Bote essa calcinha gostosa!’. Boto a calcinha, amarro a boca dele, boto ele de perna pro ar, eu dou mijo na cara dele”, descreveu Carlinhos Maia sobre os momentos de prazer com Lucas Guimarães. Os dois se casaram em Sergipe no ano retrasado, em uma cerimônia luxuosa, repleta de famosos como Anitta e Kevinho.

O casamento aconteceu às margens do Rio São Francisco, na Praia do Beira Rio, em Canindé de São Francisco (SE). Jojo Todynho, Simone Mendes e Léo Dias também marcaram presença para celebrar a união de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Durante a entrevista com Virginia Fonseca e Camila Loures, Maia falou que urina no companheiro: “Amiga o shampoo dele é meu mijo, tu acredita? Ele ama, ele ama essas safadezas. Eu chupo o pé, chupo o c* e faço tudo”.

O momento mais impressionante da entrevista foi quando Carlinhos Maia fez uma confissão pra lá de curiosa. O artista já usou uma garrafa de bebida alcoólica para uma suposta penetração: “A gente usa, até garrafa de vinho eu já enfiei lá… Em Maldivas minha filha, eu fiz cada loucura. Eu me vi trepado em um coqueiro pra tirar o coco, não tem o que fazer. É lindo, você vê no vídeo, mas está todo mundo entediado pra ir embora. Por aqui no Brasil a gente tem as mesmas coisas, Alagoas é a mesma coisa que Maldivas”.