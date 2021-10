Carro invade preferencial e colide contra moto em Brasiléia

Um carro modelo VW/Gol, placas MZR 3J32, dirigido por I. R. M. de 32 anos, colidiu contra um moto no Bairro Ferreira Silva, em um cruzamento em frente ao Centro Cultural de Brasiléia próximo ao meio-dia desta sexta-feira, dia 1º de outubro.

Segundo foi apurado, M. N. C. M., de 37 anos, trafegava em sua moto modelo Honda/Bizz, placa MZW 1883, pela rua Vitória Salvatierra, (mão preferencial), quando foi surpreendida pelo veículo que avançou no cruzamento pela Rua Mário José da Rocha.

Felizmente, ambos estariam trafegando em baixa velocidade, ocasionando um impacto considerado leve, causando ferimentos aparentemente leves na mulher que pilotava a moto. Socorristas do SAMU foram acionados e conduziram a vítima para o hospital, onde recebeu os primeiros socorros e ficou em observação.

Já o motorista, ficou no local à espera das autoridades de trânsito do 5º Cifitran, onde prestou esclarecimento e se comprometeu em arcar com os danos causados contra a mulher e o veículo da mesma.

Uma das grandes reclamações dos motoristas e autoridades de trânsito da fronteira, seria a falta de sinalização de ruas em maioria dos Bairros da fronteira. este seria o segundo registrado no mesmo bairro nesta semana.