Casal de torcedores é preso enquanto fazia sexo no banheiro masculino; veja video

Um casal fez a alegria de vários fãs do Carolina Panthers e o Philadelphia Eagles, equipes que disputam a NFL. Durante o jogo entre as duas equipes, um homem e uma mulher aproveitaram para fazer sexo no banheiro masculino. Entretanto, eles foram flagrados e presos pela polícia estadunidense.

O que gerou tanta alegria foi o momento em que os policiais chegam ao local, retiram o casal de dentro da cabine e os algema. O momento foi comemorado como se fosse um touchdown pelos torcedores que filmavam o momento. Confira. Can’t take Philly fans anywhere (via ig/willlliamharris) pic.twitter.com/4s1w0hpQM2 — Barstool Philly (@BarstoolPhilly) October 10, 2021 O jogo, que ficou em segundo plano durante o momento, terminou com a vitória dos Eagles, os visitantes, por 21 x 18.