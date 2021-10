Casal é executado à tiros e filho de 10 meses deixado em poça de sangue

Um casal, ainda não identificado, foi executado com vários tiros na frente de uma casa, na tarde desta sexta-feira (08), no município de Alto Garças (357 km de Cuiabá). O crime ocorreu enquanto uma das vítimas segurava o filho, de 10 meses, no colo.

De acordo com informações preliminares, dois bandidos em uma moto abordaram o casal no meio da rua. Na sequência, a dupla sacou as armas e passou a atirar nas vítimas, que morreram ainda no local. Imagens mostram o casal caído na calçada e a criança no meio dos corpos, em volta de uma poça de sangue. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região pelos criminosos, mas até a publicação desta matéria eles não foram encontrados. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foi chamada e dará início aos trabalhos de investigação. Após a perícia preliminar, os corpos serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para os exames de identificação e necropsia. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.