Casal é preso com quase 40 quilos de drogas na BR 317 pelo Gefron

Uma ação de policiais do GEFRON, comandada pelo Delegado Remulo Diniz, resultou na apreensão de quase 40 quilos de drogas. A operação policial ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 21, na BR-317, durante a abordagem a um casal, que estava com uma criança de 1 ano e 5 meses, a droga foi encontrada e o casal foi preso.

A droga estava escondida em um isopor e numa bolsa. No total foram apreendidos 38 quilos de substâncias entorpecentes, sendo 36 de cloridrato de cocaína e 2 de maconha, possivelmente adquiridos na cidade de Cobija, capital do estado de Pando (Bolívia), que faz divisa com o Brasil através do Acre.

O entorpecente teria como destino Rio Branco. O casal (nomes não revelados) foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia.

Todo material apreendido e presos foi levado para delegacia de Epitaciolândia para providências. O casal poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, podendo ser condenados a mais de 15 anos de cadeia.

