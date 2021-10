Casal ostentação é preso por usar dados de médicos para comprar botox

Um casal foi preso, na manhã desta quinta-feira (21/10), por fraude na compra de produtos estéticos, como botox e ácido hialurônico. De acordo com investigações da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf), unidade da Polícia Civil do DF, os suspeitos faziam as aquisições com uso ilegal de dados de médicos e dentistas além de cartões fraudados. Os itens eram vendidos por preços abaixo do mercado. Um terceiro envolvido também foi detido.

A ação, batizada de operação Full Face (técnica de harmonização facial estética), apura crimes como falsificação de documentos, abertura de contas em instituições bancárias com os documentos falsos, abertura de empresas por meio meio de “laranjas” e compra de carros de luxo por meio de fraude. A coluna apurou que o casal levava uma vida de luxo. Costumava comprar roupas de marcas renomadas, fazia viagens e mantinha carros importados com o dinheiro dos golpes.

