Caseiro sofre tiro acidental na zona rural no interior do Acre

O caseiro identificado como Silvano Pereira Maia, 57 anos, sofreu um tiro acidental no final da tarde deste domingo (24), no km 3 do ramal Santa Maria, no km 14 da rodovia Ac-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, na zona rural de Porto Acre.

Segundo informações de familiares, Silvano é caseiro de uma propriedade rural e estava caçando, quando acabou caindo de uma rede onde realizava a espera de animal silvestre e sofreu o tiro acidental na região das costas e do braço direito.

Com muita dificuldade, o homem conseguiu chegar na sede da fazenda e pedir ajuda. Ele foi levado para a Estrada Santa Maria, onde recebeu atendimento médico de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O fato deve ser apurado pela Polícia Civil de Porto Acre.