Chamado de besta enjaulada, Cristiano Ronaldo manda recado a narrador brasileiro

O narrador da TNT Sports André Henning revelou quem é seu fã mais famoso. Em entrevista ao podcast ‘Flow Sport Club’, o locutor falou das mensagens e elogios que recebeu da irmã de Cristiano Ronaldo contando a satisfação do craque português em ouvir as partidas na voz de Henning.

– Eu estava num jogo que os caras começaram a provocar o Cristiano. Aí no jogo da volta, ele fez os três. Aí me veio na cabeça: ‘Ele é uma máquina, uma besta enjaulada, ele vence, vence e vence’. E o que eu já fiz de jogo desse cara, parece que ele nasceu pra fazer gol comigo narrando – explicou o narrador.

E agora os últimos a irmã dele retuitou e disse: ‘Eu tenho as TVs de Portugal, mas eu prefiro ver com o narrador brasileiro’. Ela me procurou e disse: ‘ele adorou, adora suas narrações’. Sensacional! – acrescentou André Henning.

O narrador da TNT Sports também brincou, dizendo que foi convidado para celebrar o Natal na casa de Cristiano Ronaldo mas que ele não iria pela dieta rígida do atleta.

– Falaram que iam me convidar pra passar o natal na casa dele, mas não vou não, deve ser chato pra caramba só com agua, filé de frango, vinho controlado, tô fora – brincou André Henning.