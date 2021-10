Chuva eleva nível do Rio Acre para mais de 2 metros na Capital e Defesa Civil comemora: “Uma boa notícia”

A forte chuva que caiu sobre boa parte do Estado foi responsável pela elevação repentina do Rio Acre que em 24h subiu quase 50 centímetros saindo de 1,61 metro na manhã de sábado (16) para 2,10 metro neste domingo (17). O rio Acre ainda enfrenta uma crise hídrica e por isso, subidas como essa são fatos a se comemorar.

No fim da tarde de ontem, ainda durante a chuva, o manancial chegou a 2,50 metros às 17h, e segundo o coordenador da Defesa Civil, major Cláudio Falcão, “significa que o que aconteceu foi uma espécie de enxurrada, então está em vazante, mas é provável que amanhã ainda esteja acima dos 2 metros o que é uma boa notícia”, disse Falcão em entrevista ao ContilNet.

A chuva começou pela parte da tarde na maior parte do Estado e se estendeu pela noite, resultando em um volume de 86,6 milímetros em 24 horas, ultrapassando o acumulado esperado para o mês, que é de 150.9.

“Agora sim elas [as chuvas] estão dentro do esperado. Dos 16 dias de outubro, choveram 4, e já temos um acumulado de 159 milímetros, o que é maior do que o esperado para o mês, então vamos aguardar os próximos dias”, comemorou Falcão.