Chuva em Rio Branco deixa ruas alagadas, causa transtornos e estacionamento da Havan se torna ‘entrada do Calafate’

Alegria para uns, tristeza e transtornos para outros. As chuvas no Acre trouxeram um frescor para as temperaturas, mas também trouxeram problemas – principalmente para quem mora em Rio Branco.

De acordo com fotos que circulam na web, vários pontos foram alagados. Imagens do site AC24hs mostram a entrada do bairro Calafate inundada. Quem usa a via preferiu usar o estacionamento da loja Havan como alternativa.

Até a noite de sábado (16), alguns bairros de Rio Branco ainda estavam sem energia elétrica. A Energisa informou ao ContilNet que homens estão nas ruas para sanar os problemas.

Registrando 1,61m, o Rio Acre também deve ser impactado com o volume de águas. A Polícia Militar informa que não houve registros graves de acidentes proveniente das chuvas. Confira fotos do AC24hs: