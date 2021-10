Chuvas no AC: Inmet emite alerta laranja e Friale diz que choveu, em menos de 6h, mais de 130mm no interior

Os acreanos precisam ficar alertas com as fortes chuvas registradas. Pelo menos é o que afirma o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em relatório emitido nesta segunda-feira (25), o Acre está em alerta laranja.

“Inmet publica aviso iniciando em: 25/10/2021 10:10. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, alerta o instituto.

O pesquisador Davi Friale, em seu boletim meteorológico, também emitiu alerta de atenção para as fortes chuvas no Acre. “Choveu, em menos de 6h, mais de 130mm no Acre, com temperatura mínima de 18,2ºC, mas o calor retorna na quarta-feira”, diz.

De acordo com o pesquisador, choveu, em menos de 6h, mais de 130mm no município de Jordão e mais de 20mm na maioria das cidades acreanas.

“As chuvas voltam a ocorrer a partir de quinta-feira, podendo ser fortes em alguns pontos. O calor fica abafado, com mínimas entre 21 e 24ºC e máximas entre 32 e 35ºC, em todos os municípios acreanos. Os ventos, a partir de quarta-feira, voltam a soprar da direção norte, com variações de noroeste e de nordeste, com intensidade entre fracos e calmos”, prevê Friale.

Na cidade de Jordão, em menos de 6h, foram registrados 134mm de chuva, conforme a Agência Nacional de Águas. “Na maioria dos municípios do Acre, o acumulado de chuvas foi superior a 20mm, nas últimas 24h, inclusive, em Rio Branco”, completa Friale.

Os maiores volumes de chuva, registrados nas últimas 24h, desprezando-se os decimais, foram:

– 134,0mm, em Jordão;

– 59,0mm, em Capixaba, no vale do rio Acre;

– 40,0mm, em Porto Acre;

– 39,0mm, em Santa Rosa do Purus;

– 38,0mm, em Tarauacá.