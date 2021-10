Ciro Nogueira diz que há 90% de chances de Bolsonaro ir para o Progressistas, partido de Gladson Cameli

O presidente Jair Bolsonaro deve se filiar ao PP (Partido Progressistas), segundo revelou, nesta quarta-feira (13), em Brasília, o ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, que é também o presidente nacional da sigla.

O comunicado estaria sendo feito aos dirigentes regionais do Partido. No Acre, o partido é presidido pela senadora Mailza Gomes, que ainda não se pronunciou sobre o assunto. Em outras ocasiões, ele sempre disse que a possível filiação do presidente à sigla seria “muito bem vinda”.

A possível filiação e Bolsonaro ao PP vem uma semana depois de um possível flerte com o PTB do ex-deputado Roberto Jeferson, que segue preso por ordem do supremo Tribunal federal (STF).

Jair Bolsonaro está sem partido após ter deixado o PSL, em 2019, por onde se elegeu. No comunicado às seções estaduais do PP, Nogueira tem dito que está 90% certa a filiação ao PP, dependendo de ajustes nos estados. Nem todos os bolsonaristas devem migrar com o presidente. Existem interesses do PP em alianças estaduais que chocam com os planos de alguns aliados de Bolsonaro. Por isso, parte dos bolsonaristas devem ir para o Republicanos e PRTB.

No Acre, uma possível filiação de Bolsonaro fortaleceria o governador Gladson Cameli, que é candidato à reeleição e filiado à sigla. O governador tem manifestado alegria por poder fazer campanha ao lado do presidente como seu aliado.