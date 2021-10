Citada na CPI de novo, Mia Khalifa diz: ‘Sou a política brasileira, queridinho’

Mia Khalifa foi outra vez citada na CPI da Covid e, avisada, brincou com a nova menção: “Eu sou a política brasileira, queridinho” (no original: “I am Brazil politics, hun”), escreveu a ex-atriz pornô em seu perfil no Twitter.

O nome de Mia Khalifa surgiu pela primeira vez ligada à CPI a partir de uma interpretação equivocada de uma fala do senador Luiz Carlos Heinze (Progressistas-RS). Heinze disse que uma pesquisa publicada na revista científica Lancet, teria sido encomendada por uma empresa onde a dona seria, segundo o senador, uma atriz pornô. O gaúcho não mencionou Mia Khalifa, mas a internet encarregou de ligar o nome da celebridade líbano-americana à Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em 2 de junho, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em tom de ironia, “sugerisse” que ela fosse convocada para depor: “Pessoal, estava refletindo aqui. Se continuar como está, considero inevitável ter que convocar a @miakhalifa”.

Leia mais em IG, clique AQUI!