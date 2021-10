Coletânea de Obras de Arte de artistas plásticos residentes em Rio Branco será lançada nesta quarta-feira; veja tudo

Artes Visuais em cores e poesias na Amazônia-Acreana

Nesta quarta-feira (27), ás 18 horas, na sala de Cinema do Cine Teatro Recreio, será lançada a coletânea de Obras de Arte de artistas plásticos residentes em Rio Branco/Ac. A coletânea intitulada “Artes Visuais em cores e poesias na Amazônia-Acreana”, será disponibilizada no forestmato virtual, para artistas e ao público em geral, conta com 15 biografias e cerca de 60 obras de arte.

***Nomes de grandes artistas como Dalmir Ferreira e Danilo de S’Acre ainda brindam a coletânea com suas poesias. A idealizadora do projeto é Nazaré Oliveira, (Historiadora, Mestre em Desenvolvimeto Regional e doutoranda pelo Departamento de Letras, Linguagem e Indentidade da UFAC)

*** Nesta coletânea todo expectador é convidado a apreciar e se deleitar através da experiência estética, as mais variadas formas de expressão do olhar artístico sobre o mundo amazônico. O projeto contemplado pela Lei Audir Blanc, através da Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM.

Jiddo

A união entre a tradição árabe e a cultura amazônica foi o marco para que Sibelle Khalil criasse Jiddo, que é a junção da culinária oriental com os surpreendentes sabores e elementos da Floresta Amazônica. Uma marca que nasceu durante a pandemia e foi lançada no dia 14 de outubro de 2021, no La Nonna, para os amigos, colunistas sociais e influenciadores digitais.

***Criada para renovar a culinária árabe amazônica, JIDDO trás uma proposta regional, artesanal e utiliza também ingredientes de cooperativas locais para incentivar a economia e os produtores do estado. E assim, movimentar a gastronomia, o trabalho de pessoas que amam o estado a produzirem algo único e que só poderia nascer aqui.

***Além disso, misturar sabores típicos como o do jambu, o do tucupi e o do pirarucu para reinventar receitas de pratos muito conhecidos foi a forma de unir duas tradições tão diferente e que juntas podem ser poderosas, um exemplo disso é o quibe de tacacá e a esfirra de jambu que perfeitamente representam o árabe amazônico.

***Jiddo significa avô e veio do outro lado do mundo para representar não somente um, mas todos os nossos antepassados imigrantes que vieram atrás de novos sonhos e caminhos. Para a Sra. Khalil, a representação perfeita disso é sua família em que seus pais e avós representam o árabe e as suas filhas o amazônico porque nasceram e foram criadas no Acre. Os produtos são uma inovação no mercado gastronômico e está acessível para compra no site jiddogastronomia.com.br. Veja quem esteve lá.

Gastronomia acreana

Se você é apaixonado por gastronomia tipicamente regional, já anota a dica: dia 5 de novembro, no AFA Jardim, acontece o jantar de gala, intitulado “9 Chefs em 1 Jantar”, primeira edição do evento que reúne pratos exclusivos de chefs prestigiados apresentando a diversidade e criatividade da cozinha acreana.

*** O objeto do evento é para arrecadar fundos para a participação de novos chefs acreanos do Prêmio Dólmã 2021 que acontecerá em novembro, na cidade de Belém (PA). Os produtos produzidos no Acre estarão presentes em todo o cardápio do jantar, nas bebidas, pratos e sobremesas, os chefs garantirão os mais refinados pratos da alta gastronomia, com a regionalidade de produtos locais. Para mais Informações e reserva: (68) 9.9935-5505 / (68)99987-1788. Ingressos são limitados.

A arte secular de tocar tambor

Com mais de trinta anos de carreira e apresentações por todo Brasil com a banda Los Porongas, o músico Jorge Anzol ministrou uma oficina de rudimentos para tambores, nos dia 24 e 25 de outubro, no Theatro Hélio Melo. A oficina teve como público alvo os integrantes das fanfarras e bateristas de Rio Branco.

***Foi uma verdadeira imersão rítmica, os participantes mergulharam no fantástico universo dos tambores e sua historia, os primeiros instrumentos musicais da raça humana. O projeto tem o financiamento da lei Aldir Blanc através da Fundação de Cultura Elias Mansur.

“Dona Helena” nas plataformas digitais

Após as duas apresentações presenciais do monólogo “Dona Helena”, ocorridas nos dias 29 e 30 de setembro, na Usina de Arte João Donato, o ator, diretor e produtor cultural César Júnior disponibiliza o espetáculo no YouTube.

Com financiamento da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, a peça aborda temas como preconceito, saúde mental e falta de empatia. “Dona Helena” tem o patrocínio do Governo Federal do Brasil, Prefeitura Municipal de Rio Branco e Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil.

Assista:

II Festival de Rock Cafezar

Os amantes do rock estão empolvorosos com o anúncio do II Festival Rock Cafezar que ocorrerá no dia 5 de novembro, a partir das 20 horas, no Clube Cafezar. Atrações confirmadas: Portuga e Banda, Adonay e Banda, Dj Alessandro e Garagem 178. É noite de rock, bebê!

O Cine Araújo continua com a Promoção Auxílio Diversão

Iniciada em 16 de setembro, a Promoção Auxílio Diversão no Via Verde Shopping continua para a alegria de toda a família. A campanha garante que todos, com qualquer idade acima de 2 anos, paguem meia nas entradas do cinema sendo válida também, para as salas 3D e Premium. A promoção foi prorrogada até o próximo dia 27de outubro (quarta-feira) e é válida para todos os dias, todas as salas, todos os filmes e todas as sessões. Você não pode perder a oportunidade de aproveitar essa oferta incrível, pagando apenas R$ 20,00 (vinte reais) na inteira e R$ 10,00 (dez reais) na meia.

36 pontos de internet gratuita para municípios do Acre

Fruto de emenda parlamentar, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) indicou 35 locais para receber antenas de internet do Programa GESAC, do Ministério das Comunicações. As antenas serão instaladas próximas a escolas, associações, igrejas ou unidades de saúde.

***Os municípios beneficiados com internet gratuita serão: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Porto Walter, Bujari, Jordão, Assis Brasil, Capixaba e Porto Acre. Em Jordão, uma antena já está funcionando.

***As comunidades inscritas no programa estão sendo avaliadas pelo Ministério das Comunicações. A previsão é de que a instalação inicie ainda este ano. Parabéns, Deputada, pela iniciativa!

Acre no Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Este ano teve gente do Acre na comissão julgadora do conceituado Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. A comunicadora Andréa Zílio (foto) foi convidada e aceitou com muito orgulho, analisando mais de 40 trabalhos na categoria Produção Jornalística em Multimídia.

***Andréa integrou a comissão junto a outros jornalistas também respeitados por sua trajetória e atuação, Lívia Ferrari, Juliana Tinoco, Bernado Camara, Alceste Pinheiro e Francisco Machado. Aplausos!

50 anos de Alex Machado

Jornalista Alex Machado celebrou seus 50 anos do jeito que mais gosta, com muitas festas, ao lado dos amigos e familiares. Os festejos aconteceram durante todo o fim de semana em diferentes espaços com suas diversas tribos de amigos (porque ela é dessas!). Querida como ela é e sempre de bem com a vida não poderia ser diferente né? Vida longa com muita saúde, querida amiga!

Bioestimulador

Você já ouviu falar da hidroxiapatita de cálcio? Trata-se de um bioestimulador, substância injetável que estimula o nosso organismo a produzir colágeno, proteína responsável pela sustentação e firmeza da pele. A grande vantagem é que bioestimuladores são biocompatíveis e bioabsorvíveis, ou seja, não agridem o corpo, e são absorvidas sem prejudicar o organismo.

***O procedimento é indicado quando se deseja reposição de volume, efeito lifting e definição de contorno. Além da face e pescoço, o procedimento com hidroxiapatita de cálcio pode ser realizado em outras áreas do corpo (colo, glúteos, mãos, braços e barriga).

***A hidroxiapatita de cálcio 30% (implante injetável) consiste em microesferas de hidrofosfato de cálcio suspensas em gel aquoso de carboximetilcelulose de sódio injetadas através de uma técnica muito segura e praticamente indolor. Implante aderente promove estímulo de colágeno, restauração da pele e volume de maior duração.

*** Agende uma avaliação na Estetic Face é totalmente grátis.

Verdades reais inspiram nova linha de perfumaria do Boticário

“Celebre”, lançamento do Boticário, nasceu para homenagear a força e a energia otimista dentro de cada um. Inspirada no Nordeste, a novidade ganhou forma a partir de verdades contadas por pessoas nativas da região, tornando-se uma fragrância solar, luminosa e potente, além de ser acessível pelo preço sugerido de R$ 74,90.

*** As duas fragrâncias combinam frescor e potência, sendo que a versão floral frutal traz a união do brilho das frutas com a delicadeza das notas florais e a força das madeiras cremosas. Já a versão fougère aromática traz o frescor das notas cítricas contrastadas com o brilho das especiarias e a intensidade das madeiras. A proposta do Boticário para Celebre é lembrar que temos motivos para agradecer todos os dias, por menores que pareçam, mesmo diante aos desafios, e marcar esse momento de esperança e renovação.