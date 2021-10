Colisão entre motos na Rua Isaura Parente, em Rio Branco, deixa dois feridos

O motociclista Wendel Carlos Ferreira da Silva Souza, 41 anos, e Rafael Rocha, 19, ficaram feridos após uma colisão frontal na noite deste sábado (30), na Rua Isaura Parente, no bairro 7° BEC, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades de trânsito, os motociclistas estavam trafegando em sentido opostos na via quando acabaram colidindo de frente. Uma das motos foi removida por familiares de uma das vítimas e a outra motocicleta modelo Factor 150 de cor preta e placa OXP 3655, ficou jogada ao solo.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou Wendel e Rafael ao pronto-socorro de Rio Branco. Wendel deu entrada em estado de saúde grave. Já Rafael deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia.

Após os trabalhos periciais a motocicleta foi entregue aos parentes da vítima.