Com bolsas da Capes atrasadas, universitários protestam em frente a Ufac: “Os alunos necessitam da bolsa para sobreviver”

Com o objetivo de clamar por algum posicionamento a respeito do atraso no pagamento das bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o movimento Lutas Permanentes realizaram nesta terça-feira (26), um ato em frente à Universidade Federal do Acre (Ufac) pedindo o pagamento das bolsas dos programas aos alunos do Programa de Iniciação à Docência (Pibid) e Residência Pedagógica.

Nesta manhã, inclusive, os representantes do movimento se concentraram em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para entregar uma carta conjunta à Comissão de Educação em defesa da ciência e em favor do pagamento das bolsas.

Na carta, os estudantes falam que estão apreensivos quanto ao futuro das bolsas, visto que muitos dependem da renda tanto para dar andamento às pesquisas, como para a própria subsistência.

“O não pagamento da bolsa coloca em risco a permanência desses alunos que necessitam da bolsa para sobreviver. Portanto, esses cortes das bolsas refletem a exclusão dos alunos das camadas populares da universidade pública”, destacam.

Além disto, os acadêmicos enfatizam também que “o enfraquecimento dos programas em questão implicará também no aumento da precarização da profissão docente, pois, sem prática, a teoria se torna praticamente obsoleta, o que refletirá na formação desses futuros professores”.