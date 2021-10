Com diferentes costumes e na luta para manter tradições, MS tem 10 etnias indígenas e maior reserva do país

Segundo a Léia, os Guarani – Kaiowá tem uma população superior a 25 mil pessoas, que vivem em vinte e seis terras indígenas, na região de fronteira Brasil/Paraguai. Já os Guató possuem aldeia na região do Pantanal, com cerca de 400 pessoas. Os Kadiwéu são cerca de 1.400 pessoas na maior área indígena fora da Amazônia Legal (538.536 hectares), localizada na Serra da Bodoquena.

Os Ofaié tem uma população de cerca de 58 pessoas, alocadas em uma reserva na região de fronteira entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Da etnia Terena, são mais de 19 mil pessoas, concentrados na região central do Estado; Kinikinawa, em torno de 200 pessoas que vivem na área do povo Kadiwéu e lutam pelo reconhecimento de sua identidade étnica; Camba, em torno de 2 mil pessoas que migraram da Bolívia no início do século passado e vivem em Corumbá e Atikum, em torno de 80 indígenas que migraram de Pernambuco, na primeira metade do século passado e que ainda não são identificados como população indígena pela órgãos competentes.