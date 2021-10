Com gol contra, Fluminense interrompe jejum de vitórias e bate Athletico na Arena da Baixada

Em jogo realizado na Arena da Baixada, o Athletico foi superior no primeiro tempo, mas foi o Fluminense quem abriu o placar do jogo. Aos 33, Zé Ivaldo marcou contra o único gol da partida, ajudando o Tricolor a interromper uma sequência de três jogos sem vitórias. Agora, é o Furacão que estacionou no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Flu chegou aos 36 pontos e pulou de 10º para oitavo lugar, e o CAP caiu uma posição, ficando em nono.

Jogando em casa, o Athletico começou melhor a partida. Até os 20 minutos de jogo, já havia finalizado seis vezes e seu lado direito funcionava bem com Carlos Eduardo e Khellven. Já o Fluminense, bastante mexido, tinha dificuldades em trocar passes na frente e só conseguiu seu primeiro chute aos 29. Quatro minutos depois, no entanto, foi o Tricolor quem abriu o placar: David Braz subiu como um armador e acionou Samuel Xavier. O lateral cruzou na área, Santos saiu mal do gol e Zé Ivaldo marcou contra. Aos 37, Marcos Felipe ainda fez uma defesaça em chute de Pedro Rocha, salvando o Fluminense do empate.

