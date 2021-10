Com gols de Alaba e Vázquez, Real Madrid vence Barcelona no Camp Nou

Após 12 anos, Real Madrid e Barcelona fizeram o primeiro El Clásico sem Messi e Cristiano Ronaldo. As expectativas estavam em cima de Ansu Fati e Vini Jr. Na disputa deste domingo, o brasileiro saiu na frente e foi o destaque do dérbi, participando de lances importantes, inclusive o do primeiro gol. O clube merengue venceu por 2 a 1 em um Camp Nou lotado: mais de 86 mil torcedores. Alaba abriu o placar no primeiro tempo, Vazquez ampliou no segundo e Agüero diminuiu para o Barça no último lance do jogo.

PRIMEIRO GOL!

O gol de Alaba, aos 31 minutos do primeiro tempo, foi o primeiro do zagueiro com a camisa do Real Madrid. Ele é o quinto jogador a marcar na estreia pelo clube merengue em um El Clásico no século 21. Antes dele, Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Varane e Jesé Rodríguez também repetiram o feito.

Alaba é, também, o terceiro jogador austríaco – e o primeiro pelo Real Madrid – a marcar na história do clássico. Udo Steinberg (1902) e Hans Krankl (1979) foram os dois primeiros.

O JOGO

O primeiro tempo começou equilibrado com 50% de posse de bola para cada um. O Barcelona teve mais tentativas de gol, mas sem levar perigo efetivo ao gol de Courtois. Aos 31 minutos, Alaba recuperou a bola na defesa, passou para Vini Jr e foi para o ataque. O brasileiro encontrou Rodrygo, que fez um belo passe lateral, devolvendo para Alaba. Como um atacante, o zagueiro austríaco soltou o chute, marcando um golaço.

Na segunda etapa, o Real Madrid foi ainda melhor: mais posse de bola e mais finalizações. Apesar disso, o segundo gol saiu apenas nos acréscimos. Aos 48, em um ótimo contra-ataque, Lucas Vázquez aproveitou um rebote e ampliou o placar. No último lance do jogo, Agüero recebeu um cruzamento de Dest e empurrou para o fundo do gol de Courtois.