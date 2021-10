Com show de Frei Renan e Santa Missa, multidão participa de Novenário de São Francisco, em Tarauacá

Após um ano sem realizar a maior festa religiosa de Tarauacá devido a pandemia, a Igreja Católica, em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, pôde enfim reunir os fiéis para o Novenário de São Francisco, que este ano traz como tema “São Francisco de Assis intercedei pela saúde e a vida das famílias”.

Uma multidão se reuniu na praça central do município neste sábado (2) quando a programação iniciou na Paróquia São José, em seguida foi realizado um bingo com objetivo de arrecadação para as obras promovidas pela igreja e logo após, um show com o Frei Renan Barros, de Rio Branco.

Veja parte do show em nossa transmissão ao vivo feita pelo Facebook clicando AQUI.

O novenário iniciou no último dia 24 de setembro e termina nesta segunda-feira (5), com a procissão de São Francisco. Um fato que chama a atenção sobre o Novenário de São Francisco, é que apesar de ser uma das principais festividades de Tarauacá, o santo padroeiro da cidade é São José.

Confira abaixo as fotos de Jardy Lopes: