Com sinais de embriaguez, mulher bate carro em mureta e depois atinge poste em Rio Branco

Uma motorista ainda não identificada foi vítima de um grave acidente de trânsito, na noite deste domingo (10), na Rua do Aviário, no bairro Aviário, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a condutora, que estava supostamente alcoolizada, trafegava sentido centro-bairro em um carro modelo Honda Civic, de cor prata, quando saiu da Travessa Guaporé e entrou em alta velocidade na rua Aviário. Ela perdeu o controle do carro e bateu numa mureta. Ao colidir com a mureta, o veículo levou uma parte das grades de um supermercado e parou quando bateu em um poste de energia elétrica.

Após a colisão, vários populares correram para ajudar a mulher, que estava em visível estado de embriaguez. A motorista não se machucou, mas afirmou a um delegado que estava no local que havia bebido e acabou recebendo voz de prisão.

A autoridade pediu apoio via Copom, que enviou uma guarnição do 1° Batalhão que realizou o isolamento da área e entregou a motorista a uma guarnição do Batalhão de Trânsito, que a conduziu para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.

A mulher deverá responder pelos crimes de danos ao patrimônio privado e por dirigir sob efeito de bebida alcoólica.