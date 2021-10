Com tema “Alcançados pela Misericórdia”, Igreja Católica realiza neste fim de semana grande evento em Sena Madureira

A igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, promoverá neste final de semana um grande evento denominado “Kairós da Misericórdia”. A programação será aberta oficialmente na noite de sábado (30), com a santa Missa, às 19 horas.

Além da ministração da palavra de Deus, também ocorrerá o Show da Misericórdia com a participação do Padre Denis Ricard que é natural de Sena Madureira, mas que atualmente mora no Estado de São Paulo. O show ocorrerá no pátio da igreja.

De acordo com o Frei Moisés, pároco do município, a expectativa é grande em torno do evento. “Esse evento estava planejado para antes da pandemia e agora decidimos realizá-lo em um momento mais seguro. Esse é um tempo de graça, de nos encontrarmos com Deus. Convidamos a população de Sena Madureira para participar conosco e recomendamos aos moradores que tragam suas máscaras para que tenhamos um evento com mais segurança. Com as bênçãos de Deus, teremos um grande evento”, comentou.

Confira a programação completa

Dia 30: Santa Missa presidida pelo Frei Moisés, às 19 horas

– 20:15 horas: Show Católico com o Padre Denis Ricard e convidados

Dia 31: Santa Missa, às 8:15 horas da manhã (início do Kairós); Pregação 1: Filhos da Misericórdia, com o Padre Denis Ricard

– 9:30 horas: Intervalo

– 9:45 horas: Louvor

– 10 horas: Pregação 2: Curados na fonte da Misericórdia, com Kathiane Cruz

– 11 horas: Adoração ao Santíssimo – Oração de cura e adoração

– 12 horas: Almoço

– 13:45 horas: Retorno (louvor)

– 14 horas: Pregação 3: Misericórdia e Missão, com Frei Moisés

– 15 horas: Terço da Misericórdia (Nézia e Kathiane)

– 15:45 horas: Intervalo

– 16 horas: Pregação 4: Jesus o rosto da Misericórdia, com Frei Renan