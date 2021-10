Como economizar gás de cozinha: confira 5 dicas simples que vão fazer toda a diferença

Em algumas regiões do Brasil, o gás de cozinha, um item doméstico mais do que necessário, já está custando em média R$ 130 reais. Para o valor atual do salário mínimo (R$ 1.100), o custo do gás corresponde a uma porcentagem muito significativa da renda. Dessa forma, o Blog Receitas Fáceis do Folha Go preparou nesse domingo (23/10), dicas super interessantes e importantes sobre como economizar gás de cozinha.

Confira, portanto, algumas estratégias inteligentes que, você pode começar a praticar para economizar e fazer diferença no orçamento familiar. Portanto, faça com que esse item super valioso e faturado dure mais tempo.

Dicas sobre como economizar gás de cozinha

Utilizar algo sem desperdício é a melhor maneira de conseguir aproveitar integralmente um bem. Nesse contexto, é super importante saber como usar o gás doméstico, observando pontos importantes como duração e sinais de eventuais vazamentos ou maior consumo.

Desse modo, um botijão de gás convencional dura cerca de 3 meses, mas esse tempo depende bastante do uso do item, se é frequente ou não. Em casas onde as pessoas usam o gás para preparar as refeições diárias, usando também o forno e o chuveiro, a duração vai ser ainda menor, tendo que repor frequentemente.

Dito isso, confira agora mesmo dicas sobre como economizar gás de cozinha para não ter custos que poderiam ser evitados ou deixados para mais tarde.

1. Controle o fogo

No início de preparo dos alimentos, deixe o fogo alto. Após levantar fervura, coloque o fogo baixo e espere o preparo completo. Em receitas como arroz, você pode até desligar o fogo quando o grão estiver quase pronto e deixar que o cozimento seja finalizado no vapor.

Ao utilizar o forno (para preparar as receitas e para pré-aquecer), não fique abrindo a porta do eletro e nem ultrapasse o tempo determinado na receita.

2. Atenção na hora de preparar alimentos duros

Se você coloca alimentos duros, principalmente grãos como feijão ou também cortes de carne em uma panela normal, o consumo de gás vai ser maior. Assim sendo, prepare esses alimentos na panela de pressão, pois ela cozinha mais rapidamente e gera economia no gás.

3. Cuidado com portas e janelas na cozinha

Uma cozinha bem ventilada e iluminada é uma mão na roda no dia a dia, além de ser bonito e mais confortável. Contudo, na hora de cozinhar, o melhor é fechar qualquer abertura que possa fazer o ar circular, pois correntes de ar diminuem a chama, fazendo com que o cozimento demore mais.

4. Panela pequena em queimador pequeno

Pois bem, o tamanho diferenciado dos queimadores (bocas) do fogão não é só um detalhe. Assim, posicione panelas grandes nas bocas grandes e panelas pequenas nas bocas pequenas.

Assim, com essa utilização, não haverá desperdício de gás (panela pequena em boca grande ou maior necessidade de consumo do gás (panela grande em boca pequena).

5. Esteja atenta(o) à manutenção do fogão

Ora, a chama do fogão deve ser azulada, essa dica é importante, pois se a chama ficar amarelada, será quando os queimadores estão entupidos, ou o gás está secando.

Dessa forma, bocas entupidas são sinônimos de desperdício de gás, estão esteja sempre atenta(o) a isso e também sinais de vazamentos, como forte cheiro de gás na cozinha.