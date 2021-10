Como ficar milionário em 13 dicas: o guia ideal!

Ganhar muito dinheiro e aprender a como ficar milionário pode ser muito diferente do que você imagina. Esse é um dos objetivos comuns entre as pessoas que iniciam no universo dos investimentos.

Elas buscam uma forma de aumentar o seu patrimônio – e estão certas em desejar isso, pois significa que estão se preocupando com o futuro.

O grande problema da maioria que busca saber como ficar milionário é querer isso da noite para o dia. E, pelo menos legalmente, isso é muito difícil.

Seu foco, então, deve se voltar ao médio e longo prazo. E é exatamente isso que vamos ensinar a você a partir de agora.

Neste texto, vamos trazer dicas e contar alguns segredos dos ricos para você, finalmente, saber como ficar milionário.

Confira os tópicos que vamos abordar:

O que significa ficar milinário?

7 verdades que você precisa saber para ficar rico

4 formas de como ficar milionário

13 dicas poderosas de como ficar milionário (mesmo ganhando pouco)

2 livros sobre como ficar rico

Perguntas frequentes sobre como ficar rico

3 pessoas mais ricas do mundo para você se inspirar

Melhores investimentos com rentabilidade a curto prazo

O que significa ficar milionário?

Riqueza é um tema muito relativo. O que é muito para você pode ser pouco para outra pessoa, e vice-versa

Quando falamos em ficar milionário ou rico é preciso lembrar que depende muito do histórico financeiro de cada um.

Para quem tem pouco, a riqueza pode ser o acesso a direitos básicos, enquanto que, para quem já desfruta de uma vida confortável, ser rico significa ter condições de se presentear com pequenos luxos e experiências exclusivas.

Independentemente de sua condição financeira atual, entendemos que o maior marcador da riqueza é não ter a necessidade de trabalhar para sobreviver.

Isso não significa, é claro, que os ricos e milionários pelo mundo afora não trabalhem: a diferença é que eles não dependem do seu trabalho para sobreviver.

No entanto, continuam se movimentando para proteger e aumentar seu patrimônio cada vez mais.

Confira, a seguir, algumas verdades sobre como ficar rico!

7 verdades que você precisar saber para ficar rico

Muito se fala no “segredo de quem tem”, mas pouco se fala no “verdadeiro segredo”.

Comece a ler sobre as pessoas mais ricas do mundo e verá que muitas delas se preocupam muito mais em proteger seu patrimônio do que em ganhar mais e mais.

Ou seja, não basta aprender a ganhar. É preciso saber administrar o que ganhou!

É simples assim: eles gastam menos do que ganham. Dão uma enorme atenção aos seus custos, de forma a cuidar bem do que já está na conta.

É muito útil caso um dia deixe de entrar novas receitas.

Parece óbvio, não?

Mas é onde a maioria das pessoas, inclusive gente cuja renda é muito alta, falha de forma marcante. Ou você nunca ouviu falar de uma celebridade falida?

Então, veja agora 7 verdades para aprender a como ficar rico.

1. Aprenda organizar suas finanças pessoais

Para fazer valer o que falamos no tópico anterior, é fundamental controlar suas finanças.

E, se você não se organiza, não usa nenhum tipo de ferramenta para gerenciar seu dinheiro, está voando, literalmente, às cegas. É fundamental jamais esquecer este conceito: você não controla o que não vê.

Assim, se não tem pelo menos o costume de checar seus extratos bancários com frequência, vai ser muito difícil conseguir cuidar bem de seu dinheiro a ponto de acumular patrimônio.

Não estamos falando aqui apenas de planilhas ou aplicativos, mas sim do hábito de olhar para suas finanças, com a atitude simples de checar seu extrato com a maior frequência possível, de preferência, todos os dias.

Parece absurdo? Acredite: tem gente que quase nunca olha para sua conta corrente e depois fica “surpresa” quando descobre um rombo no cheque especial.

São hábitos simples e saudáveis de educação financeira que separam os (poucos) ricos do mundo do resto das pessoas.

2. Gaste sempre menos do que você ganha

Já ouviu a frase “mais importante do que quanto você ganha, é COMO você gasta?”. Se já e também tentou se adaptar a ela, então você está no caminho certo e próximo a saber como ficar milionário.

Por isso, é preciso, no mínimo, tomar nota de tudo o que gasta para entender os caminhos de seu dinheiro. Isto é, para onde ele está indo.

Claro que existem aplicativos e planilhas modernas, porém, fundamental é que algum controle seja feito, mesmo que seja com papel e caneta.

Gastar menos do que se ganha passa a ser uma tarefa simples quando se sabe exatamente como está gastando.

Nesse momento, é possível identificar os desperdícios de dinheiro e começar a fechar os ralos por onde ele escapa.

E é justamente a diferença positiva entre o que ganha e gasta que passará a se acumular para criar riqueza e chegar ao sonho de atingir seu primeiro milhão.

3. Gerencie o seu patrimônio (mesmo que seja pequeno)

É muito comum ouvir pessoas dizendo “não controlo muito meu patrimônio porque tenho pouca coisa”.

Aí está um erro grave, pois é justamente o controle severo de tudo que se tem, seja pouco ou muito, que lhe permitirá identificar e aproveitar oportunidades.

As pessoas perdem dinheiro por não gerenciar o que têm.

Seja um imóvel “mal alugado”, dinheiro parado na poupança e até pontos de programa de fidelidade perdidos, tudo isso é “grana” indo para o ralo.

Chega de se dar desculpa e cuide bem do seu dinheiro.

Grandes patrimônios foram construídos a partir de pequenas quantias. E tem em comum grande disciplina e controle de seus donos.

Quer saber como ser milionário? Aja como um e jamais ache seu patrimônio pequeno demais que não valha seu esforço.

4. Poupe sempre ao menos 10% do que você ganha

É claro que 10%, talvez, não seja possível para todo mundo.

Porém, é um bom número para se ter como meta.

Mas não se prenda a isso, pois o importante é que consiga controlar seu orçamento de forma que algum percentual seja poupado.

Se conseguir 5%, ótimo, é um começo.

No entanto, não se acomode, e se esforce para chegar aos 10% e assim por diante. Não se acomodar é fundamental para alcançar metas e sonhos, e até encurtar o caminho.

O que não vale é entrar na “onda errada” de racionalizar para não poupar, ao dizer: “Não consigo mesmo poupar 10%, então, nem adianta poupar. Quando der, eu poupo“.

A maior armadilha de todas é você mesmo, portanto, fique atento. É melhor poupar pouco do que poupar nada.

Não esqueça: é com pouco que se começa.

5. Aprender a investir o quanto antes é importante para saber como ficar milionário

Investir é o passo mais importante que todos os milionários invariavelmente aprenderam.

Estudar e aprender o máximo é a segunda coisa mais importante para descobrir como ficar milionário.

A construção de riqueza só vem depois da disciplina rígida com gastos e orçamento. Investidores informados aproveitam as melhores oportunidades e evitam “entrar em frias”.

Quanto antes melhor começar, melhor.

Assim, vai acumular mais conhecimento e dinheiro. E quando as “vacas gordas” chegarem, você estará preparado.

Faz sentido para você? Parece uma boa ideia? Então, não perca mais tempo.

Aqui na Rico, temos conteúdo para que você tenha as informações necessárias para se preparar e investir, seja muito ou pouco. Trabalhamos de forma incansável para você atingir seus objetivos.

6. O poder dos juros compostos

Muito se fala no “poder” ou na “mágica” dos juros compostos, mas a verdadeira mágica tem outros dois componentes fundamentais: tempo e disciplina.

Veja no exemplo abaixo a diferença que isso faz:

IDADE INICIAL IDADE ALVO PARCELA RESULTADO 20 ANOS 50 ANOS R$ 1000,00 R$ 3.494.964,00 30 ANOS 50 ANOS R$ 1000,00 R$ 989.255,00 40 ANOS 50 ANOS R$ 1000,00 R$ 230.038,00

No mesmo quadro, é possível ver os juros compostos, tempo e disciplina trabalhando juntos e como a falta de um deles pode ser fatal.

Uma pessoa que começasse a poupar e investir R$ 1.000,00 aos 20 anos de idade, com objetivo de sacar esse dinheiro aos 50 anos, considerando juros de 1% ao mês, teria ao final do período em torno de R$ 3,5 milhões.

Porém, se essa mesma pessoa começasse 10 anos mais tarde, ou resolvesse sacar o dinheiro 10 anos antes (com 40 anos), isso significaria R$ 2,5 milhões a menos em suas mãos.

Tire outros 10 anos dessa equação e a perda chega a R$ 3,25 milhões.

Note que o “verdadeiro poder” da equação “juros compostos + tempo + disciplina” acontece nos últimos 10 anos. Isso quer dizer que, os resultados “realmente mágicos” vem depois do vigésimo ano de acúmulo até o fim do trigésimo. Desistir antes disso significa perder o melhor da festa.

Então, jamais esqueça que, para que os juros compostos de fato tenham poder, tempo e consistência são fundamentais.

7. Proteja-se da inflação: um ponto fundamental de como ficar milionário

Qualquer investidor que se preze leva em consideração a inflação nas projeções de seus investimentos.

No Brasil, oficialmente ela é monitorada através do IPCA divulgado pelo governo.

Isso quer dizer que, para qualquer investimento que sequer seja considerado aceitável, deve ser pago acima desse índice, o que significa que você estará protegendo seu poder de compra e ainda recebendo um valor acima disso.

Um exemplo de investimento que protege contra a inflação são os títulos do Tesouro IPCA+, que remuneram seu dinheiro de acordo com o índice inflacionário.

E tem aqueles que ainda pagam um cupom de juros semestrais em cima disso. Em dezembro de 2020, por exemplo, há títulos pagando a inflação e mais 3,8% ao ano.

Isso quer dizer que, além de não perder seu poder de compra, ainda vai receber 3,8% em cima de seu capital. Nada mau, não é mesmo?

Na contramão, a poupança remunera abaixo da inflação em anos como 2019, o que significa que seus investidores perderam poder de compra.

Por isso é tão importante proteger-se. Fique atento.

4 Formas de como ficar milionário

Quem não quer saber o segredo da riqueza, não é mesmo?

O problema é que existem poucos caminhos que podem levar alguém a se tornar milionário.

Se você não pode contar com um prêmio de loteria ou herança de um parente distante, precisa saber fazer o dinheiro trabalhar a seu favor.

Algumas técnicas foram desenvolvidas para te ajudar a gerenciar o que você tem hoje e alavancar sua condição financeira.

Confira!

● 1° passo de como ficar rico: economizando dinheiro

Na hora de aumentar o patrimônio, não existe muito segredo para fazer a conta fechar: é preciso gastar menos do que você ganha.

Então, siga as dicas que viu até aqui: comece anotando todas as despesas, por menores que sejam, e identifique onde pode cortar.

Pode ser no plano de internet, na troca de marcas no supermercado e em outros gastos supérfluos.

● 2° passo de como ficar rico: poupando dinheiro

Depois de organizar suas finanças e se certificar de que você está gastando menos do que ganha, podemos começar a pensar nas melhores estratégias para poupar dinheiro e investir.

De início, é interessante buscar aplicações de baixo risco e alta liquidez para que você possa ter acesso ao dinheiro em caso de emergência.

Conforme for ficando mais confortável, pode ir atrás de investimentos mais ousados e com maior potencial de rentabilidade – mas também maior risco.

● 3° passo de como ficar rico: procurando novas fontes de renda

Sabemos que, em muitos casos, a conta do que entra e o que sai dentro no mês não fecha – e isso pode ser um desafio.

Nesses casos, é interessante buscar atividades que possam ser fontes extras para complementar sua renda.

Ocupe seu tempo livre e lembre que esse deve ser um esforço temporário até equilibrar suas contas – até porque trabalhar até a exaustão está longe de ser uma boa estratégia financeira.

Depois que você conseguir poupar uma quantia considerável, pode aplicar o dinheiro e utilizar sua rentabilidade para complementar o orçamento.

Essa é a famosa renda passiva.

● 4° passo de como ficar rico: investindo suas economias

Muitas pessoas ainda acreditam que não existe lugar mais seguro para guardar suas economias do que embaixo do colchão.

Esse costume antigo (e muito errado) cai por terra em um contexto de inflação flutuante, onde o dinheiro, quando não aplicado, perde seu valor pouco a pouco.

Por isso, é importante investir a partir do primeiro real que conseguir poupar e, assim, garantir que seu patrimônio está protegido.

Ao abrir sua conta na Rico, você primeiro responde a algumas perguntas para identificar o seu perfil de investidor.

A partir daí, tem acesso a investimentos alinhados aos seus objetivos e de acordo com sua tolerância ao risco.

Essa é a melhor forma e também a mais segura de multiplicar seu patrimônio e ficar rico.

13 Dicas poderosas de como ficar milionário (mesmo ganhando pouco)

Estas dicas de como ficar milionário ajudarão você no seu caminho.

Seu aprendizado sobre como ficar rico e milionário ainda não acabou.

As dicas abaixo trazem outras etapas fundamentais para alcançar seu objetivo e acumular um grande patrimônio.

Veja um resumo com as 13 dicas de como ficar milionário:

1. Faça Um Planejamento Financeiro (E Seja Rigoroso)

2. Pague Suas Dívidas (Se Preciso Negocie)

3. Poupe Uma Parte Do Que Você Ganha e invista!

4. Para Ficar Rico, Você Precisa Agir Como Os Ricos

5. Aprenda Sobre Educação Financeira (Com Os Ricos)

6. Empreenda! Reserve Parte Do Seu Tempo Para Colocar Suas Idéias Em Prática

7. Encare sua Corretora De Investimentos Como Aliada

8. Aprenda A Respeitar Seu Dinheiro (Não Esbanje)

9. Tenha Metas Desafiadoras

10. Esteja Disposto A Pagar O Preço: Corra Riscos

11. Gaste Seu Tempo Com O Que É Realmente Importante

12. Fique Atento Às Oportunidades

13. Cerque-se De Pessoas Que Pensam Como Os Ricos (Cultive Boas Influências)

Acompanhe!

1. Faça Um Planejamento Financeiro (E Seja Rigoroso)

Uma vez que seu orçamento está pronto, é preciso se planejar.

Um planejamento financeiro estabelece objetivos e suas metas. E para ver os resultados, é preciso ser rigoroso. Pense nos objetivos de curto, médio e longo prazo e mantenha a disciplina.

Se a meta do mês de gastos com determinada coisa estourou, compense no próximo.

2. Pague Suas Dívidas (Se Preciso Negocie)

Dívidas são a antítese de qualquer chance de enriquecer. Então, livre-se delas.

Ande em um carro mais barato, more em um imóvel compatível com seus recebimentos, pare de se dar desculpas.

Nada de 10 vezes sem juros. Quer enriquecer, livre-se das dívidas.

Uma saída é negociar para conseguir reduzir os juros e assim, o tamanho do problema.

Não perca tempo: se os juros compostos fazem mágica a seu favor, eles são destruidores quando estão contra você.

3. Poupe Uma Parte Do Que Você Ganha e invista!

Voltamos a reforçar o que falamos no começo: gaste menos do que ganha, pois assim vai haver uma parte para investir.

Com um orçamento bem controlado e equilibrado, você sempre vai poder poupar e investir parte dos seus ganhos.

4. Para Ficar Rico, Você Precisa Agir Como Os Ricos

Ter a mentalidade e o comportamento dos ricos é fundamental para entender como ficar milionário.

Também algo que já falamos: quer ser rico, aja como um!

Tenha bons hábitos, seja disciplinado, cuide (muito bem) do que você já possui em vez de sempre procurar por mais e jamais deixe tudo isso de lado.

Consistência é a chave.

5. Aprenda Sobre Educação Financeira (Com Os Ricos)

Ricos se preocupam muito em serem educados financeiramente.

Os que não o são, acabam perdendo tudo em algum ponto por acabarem caindo nas mãos de aproveitadores, que supostamente iriam cuidar do dinheiro para eles.

E quando isso acontece, não podemos falar que foram vítimas de ninguém a não ser da própria falta de interesse pelo dinheiro e pela educação financeira.

Eduque-se!

6. Empreenda! Reserve Parte Do Seu Tempo Para Colocar Suas Ideias Em Prática

Ter boas ideias de nada adianta se não colocá-las em prática.

Quer empreender? Coloque o barco na água e comece a navegar.

Não espere até ter as condições ideais ou que alguém descubra sua grande ideia: isso nunca vai acontecer.

Confira abaixo um vídeo especial com dicas para você empreender com sucesso:

7. Encare Sua Corretora De Investimentos Como Aliada

Aqui na Rico, investimos muito tempo, dinheiro e dedicação para lhe entregar as melhores ferramentas e conteúdo que, por sua vez, vão lhe ajudar a aproveitar os melhores investimentos, os quais também encontra aqui.

É por isso que a Rico é sua melhor corretora de valores. Uma verdadeira aliada do seu projeto de enriquecimento.

Seu resultado é nosso também. Por isso, use tudo o que temos a oferecer: somos parceiros!

8. Aprenda A Respeitar Seu Dinheiro (Não Esbanje)

Quem compra status tem muita dificuldade de enriquecer, pois costuma fazer para parecer o que não é. Isso, com certeza, não é uma das nossas dicas de como ficar milionário!

Pagar mais caro por algo que é igual (por vezes pior) não é sinal de riqueza, e sim de imaturidade.

Dinheiro esbanjado não volta – jamais se esqueça disso.

9. Tenha Metas Desafiadoras

Tenha metas desafiadoras, mas não impossíveis.

Saiba escolher seus adversários, para que as constantes falhas não virem frustrações e atrapalhem todo seu plano de vida.

Desafie-se, porém, que haja chance de vencer.

Conquiste grandes sonhos através da somos de pequenas metas conjuntas. Desafiar-se mantém a mente treinada e a motivação alta.

10. Esteja Disposto A Pagar O Preço: Corra Riscos

Mais uma da série “pense e aja como os ricos”.

Quer ser como o Bill Gates? Esteja disposto a correr riscos do mesmo tamanho. Não adianta querer o bônus sem o ônus.

Grandes resultados são acompanhados de riscos e esforços proporcionais.

11. Gaste Seu Tempo Com O Que É Realmente Importante

Aqui, cabem muitas interpretações, mas vale a pena se ater a duas.

A primeira são as coisas e pessoas que ama. O tempo é algo escasso, que não se pode comprar.

A segunda é não perder o foco dos objetivos financeiros e pessoais, pois cada desvio, pode significar muito dinheiro a menos, exatamente como na tabela do tópico sobre “juros compostos”.

12. Fique Atento Às Oportunidades

Uma das coisas importantes de se ter liquidez, ou seja, dinheiro disponível, é para aproveitar as oportunidades quando elas aparecem.

Isso volta na questão de “gerenciar seu patrimônio“, mesmo que seja pequeno.

Só aproveita as oportunidades que tem “seu patrimônio na mão” e está sempre de olho no mercado.

13. Cultive Boas Influências

Os mais velhos já diziam: “ande com quem seja melhor que você”.

Pessoas negativas são como âncoras: transferem todas suas frustrações nos outros, e isso é a última coisa que precisa.

Já pessoas positivas, tem o efeito inverso, além de inspiradoras, sempre trazem oportunidades.

Perguntas frequentes sobre como ficar rico

Ainda com dúvidas? Nós vamos ajudar!

Confira abaixo as respostas para as perguntas mais frequentes sobre como ficar rico.

● Como ficar rico a partir do zero?

Não existe uma única resposta para essa pergunta.

Qualquer estratégia para ficar rico do zero precisa ser realista e avaliar sua condição financeira atual para enriquecer aos poucos.

Olhe bem para suas finanças e busque caminhos para melhorar sua condição com metas de curto, médio e longo prazo.

● Como ser rico em uma semana?

Infelizmente, não existe nenhuma estratégia para ficar rico em uma semana.

A única chance de isso acontecer é se, por acaso, você acabar ganhando a loteria ou herdar o patrimônio de algum parente.

Mas não desanime por isso: quanto antes você começar a investir, mais cedo vai ter seu primeiro milhão.

● Como ficar rico na internet?

A internet trouxe uma série de oportunidades e inaugurou novos mercados.

Hoje, é possível construir carreiras inteiras no mundo digital e utilizar da influência conquistada para assinar contratos e fazer negócios vantajosos.

Mas não apenas isso: você pode ficar rico na internet investindo seu dinheiro. Afinal, as operações hoje são todas realizadas por meio de plataformas digitais.

Vale para quem investe em títulos públicos, fundos de investimento, ações e qualquer outro ativo.

● Como ficar rico no Brasil?

Não existe um caminho simples ou fórmula pronta para enriquecer no Brasil.

O país oscila entre períodos de crescimento e retração – como o que vivemos hoje – e quem quer enriquecer deve estar pronto para aproveitar o melhor de cada fase da economia.

O segredo, então, é sempre investir também em conhecimento.

Quanto mais você sabe e melhor se informa, mais bem preparado fica para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor.

3 Pessoas mais ricas do mundo para você se inspirar

Cada pessoa deve seguir seu próprio caminho que leva à riqueza.

Mas isso não significa ignorar o que outros fizeram para chegar lá.

Confira informações sobre os três homens mais ricos do mundo para você se inspirar em sua jornada de enriquecimento.

Jeff Bezos

Mais conhecido por ser o fundador da Amazon, Bezos tem uma fortuna estimada pela revista Forbes em US$ 113 bilhões.

Além de seu negócio principal, o bilionário é investidor de outros grandes nomes da internet, como Twitter, Uber e Airbnb.

Bill Gates

O fundador da Microsoft foi por anos o homem mais rico de todo o mundo.

Hoje, Gates é dono de apenas 5% das ações de sua maior criação e conta com uma fortuna de US$ 98 bilhões, segundo a Forbes.

Seus investimentos incluem ações em empresas como Walmart, Waste Management e Canadian National Railway.

Bernard Arnault

Um pouco menos famoso, o francês é presidente do maior conglomerado de marcas de luxo do mundo, que inclui Louis Vuitton, Moët et Chandon e Hennessy.

Seu patrimônio foi estimado em US$ 76 bilhões pela Forbes em 2020.

Melhores investimentos com rentabilidade a curto prazo

A gente destacou ao longo do texto que não tem como ficar rico no curtíssimo prazo. Ou seja, é preciso iniciar hoje seu treinamento sobre como ficar milionário, para coletar em alguns anos.

Mas isso não significa que você não possa começar a aproveitar desde agora os lucros que os investimentos podem gerar.

Para isso, nada melhor do que apostar em aplicações que oferecem boa rentabilidade no curto prazo.

Vamos ver quais são?

LCI/LCA

As Letras de Crédito Imobiliário ou do Agronegócio – LCI e LCA, respectivamente – são títulos privados emitidos por bancos e instituições financeiras para financiar áreas específicas da economia.

Ambas as versões contam com isenção do Imposto de Renda e permitem o resgate após a carência de 180 dias da aplicação original.

Mas há também opções com liquidez diária, o que é interessante para quem deseja sacar o dinheiro a qualquer momento.

O rendimento gira em torno de 100% da taxa CDI e os ativos contam com cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição ou conglomerado financeiro, limitado ao teto de R$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, para garantias pagas para cada CPF ou CNPJ.

Para mais informações sobre o FGC, acesse o site http://www.fgc.org.br.

CDB

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é outro tipo de investimento que funciona como um empréstimo feito pelo investidor para um banco.

A sua rentabilidade pode ficar acima dos 130% da CDI em bancos médios e pequenos.

Essa aplicação é assegurada pelo FGC e tem incidência de Imposto de Renda.

Em alguns casos existe carência mas, em outros, existe liquidez diária desde o início.

Tesouro Direto

A aplicação de renda fixa em títulos públicos está entre os investimentos mais seguros do mercado para o curto prazo.

A rentabilidade aqui depende do tipo de Tesouro Direto escolhido – existem opções prefixadas, pós-fixadas e híbridas.

Entre elas, a que se destaca pela possibilidade de resgate a qualquer momento e sem perdas é o Tesouro Selic.

Embora todos os títulos tenham a recompra garantida pelo governo federal, esse é o único que garante um retorno positivo mesmo em caso de saque antes do vencimento.

Fundos Multimercado

Para investidores com um perfil moderado de tolerância a riscos, as opções aumentam.

Os fundos multimercado são conhecidos por combinar diversas classes de ativo da renda fixa e variável para buscar as melhores rentabilidades do mercado.

A constituição da carteira depende do regulamento de cada grupo.

Como os fundos englobam investimentos diversos, é difícil saber de antemão qual será sua rentabilidade.

A recomendação aqui é pesquisar o desempenho do grupo nos últimos 12 meses para avaliar o desempenho da gestora.

Conclusão – Comece a investir agora

Descobriu como ficar milionário? Agora, seja persistente no seu caminho!

Lembra o tópico de “juros compostos” de como o tempo é fundamental? Então, está esperando o que? Abra a conta na corretora, transfira seu dinheiro e não espere mais.

Se acredita que ainda lhe falta conhecimento, invista no Tesouro Selic. Assim, pelo menos, já vai estar muito melhor do que a média até que você se sinta à vontade com os demais investimentos.

O Tesouro Selic garante a você algo muito perto de 100% do CDI. Além disso, é um dos investimentos mais recomendados para substituição da poupança, pois ele possui liquidez diária.

Ou seja, assim que você precisar do seu dinheiro, basta sacar sem perda de rentabilidade.

Quer saber como ficar milionário? Comece mudando seu mindset e, consequentemente, suas atitudes.

É a partir das pequenas coisas que as grandes são construídas.

Como uma casa é construída tijolo a tijolo, uma fortuna é construída centavo por centavo.

Então, se esforce para ganhar mais e economize o bastante para não prejudicar sua qualidade de vida e, após isso, invista tudo o que sobrar.

Esse é o melhor caminho.

Como ficar milionário será simples a longo prazo se você seguir essas dicas.

Comece agora sua caminhada, sempre com a clareza de que a responsabilidade e o esforço são seus, portanto, sua atitude daqui para frente é fundamental.