Completando um ano de mandato, Pedro Longo destaca projetos de sua autoria e comemora conquistas

Completando nesta semana um ano de mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo fez questão de usar a tribuna nesta terça-feira (5) para prestar contas do trabalho que vem realizado em prol da população e do Estado.

O atual líder do governo assumiu uma vaga na atual legislatura ainda durante a pandemia do novo coronavírus, mas considera que os esforços foram significativos para dar conta das demandas de interesse público.

“É da minha obrigação prestar contas do trabalho que temos realizado ao longo desse tempo. Assumi durante a pandemia, mas quero dizer que busquei honrar cada voto recebido e cada confiança depositada. Foi um ano intenso. Busquei, no primeiro momento, cumprir a função essencial de um parlamentar, que é apresentar projetos de lei. Depois, atuei no debate a na apreciação de outras propostas, além de conhecer de perto a realidade dos mais diversos grupos que compõem a sociedade civil, no interesse de formar um mandato atuante e participativo, mais próximo do povo”, argumentou o político.

Durante o discurso, o líder fez questão de destacar alguns dos projetos de sua autoria, como o de nº 3.747, que institui o Programa de Integridade e Compliance dos Poderes Executivo e Legislativo e se configura como a primeira lei acreana de combate à corrupção; o de nº 1.117, que tem a ver com a dispensa do licenciamento ambiental a atividade de extração de piçarra e barro para conservação, recuperação e melhoramentos de ramais, estradas vicinais e/ou reparos emergenciais em rodovias por moradores e produtores rurais; além do de nº 3.744/21, que facilita a emissão de carteiras de identidade no Acre e o pedido de certidões de nascimento em outros Estados.

“Me orgulho de ter realizado propostas tão importantes que ampliam o combate à corrupção e facilitam a vida das pessoas”, continuou.

Participante assíduo das sessões e comissões que integra, Pedro se colocou como mediador de várias demandas que chegaram à Casa do Povo, como a do Cadastro de Reserva das polícias Civil e Militar, estudando, inclusive, medidas jurídicas que possibilitassem a convocação por parte do Governo do Estado. A pauta dos servidores do Instituto de Gestão em Saúde do Acre (Igesac), que foram integrados ao corpo da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), também recebeu o apoio do parlamentar.

Outra grande contribuição do deputado tem a ver com a criação da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo no Estado do Acre (Frencoop/AC), contando com a assinatura e participação de outros colegas do parlamento, promovendo melhorias para um dos setores que mais contribuem para o desenvolvimento da economia acreana.

Na ocasião, Longo também fez questão de agradecer Gladson Cameli pela missão dada ao deputado de assumir a liderança do Governo na Aleac.

“Sinto muita satisfação por ter recebido do governador o convite para assumir a liderança do Governo na Aleac – missão essa que demanda criação de diálogo, debates intensos e acordos para encontrarmos sempre o melhor caminho que atenda a necessidade de todos. O nosso objetivo sempre foi tornar esse espaço o mais democrático e transparente possível. Por isso, deixo aqui o meu total agradecimento ao governador e aos meus colegas que sempre me acolheram tão bem desde o início e colaboraram para o projeto de lutar por uma sociedade mais justa e desenvolvida”, finalizou.