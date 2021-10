Concurso Abin convoca terceira turma para o CFI

Após aval do ministro da Economia, a Agência Brasileira de Inteligência divulgou a convocação da terceira turma para o Curso de Formação em Inteligência (CFI) referente ao concurso Abin 2018.

Quer saber se o seu nome está nessa lista? Então veja:

A lista contempla candidatos aos cargos de oficial de inteligência; oficial técnico de inteligência; e agente de inteligência, em diversas áreas e modos de concorrência.

A nova convocação do concurso Abin foi feita após aval dado pelo ministro Paulo Guedes para a agência chamar mais 75 aprovados. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União.

Matrícula vai até o próximo sábado, dia 2

Os candidatos convocados devem ficar atento ao prazo para não perderem a chance de ingressar no CFI. O prazo para atualização da Ficha de Informações Pessoais (FIP) já foi aberto.

É preciso acessar o site do Cebraspe, o organizador , e realizar todo o procedimento até as 16h do próximo sábado, 2 de outubro.

Como será o CFI do concurso Abin?

A convocação cita que o novo CFI será realizado como os demais, respeitando a Instrução Normativa do edital de abertura. Ele terá duração de

320 horas/aula para o cargo de Oficial de Inteligência;

220 horas/aula para o cargo de Agente de Inteligência; e

160 horas/aula para o cargo de Oficial Técnico de Inteligência.

O terceiro CFI será feito pela Escola de Inteligência (ESINT), localizada na sede da ABIN (Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 1, Brasília), nos seguintes períodos:

para o cargo de Oficial de Inteligência, no período de 14 de outubro de 2021 a 13 de dezembro de 2021;

para o cargo de Oficial Técnico de Inteligência, no período de 14 de outubro 2021 a 12 de novembro de 2021;

para o cargo de Agente de Inteligência, no período de 14 de outubro de 2021 a 25 de novembro de 2021.

Como ocorreu o concurso Abin?

Um dos mais concorridos e com alto nível, o concurso Abin foi realizado por meio de três etapas. A primeira contou com provas objetiva e discursiva, aplicadas ainda em 2018.

Já a segunda etapa, contou com prova de capacidade física (somente para os cargos de oficial e agente de inteligência), avaliação médica, investigação social e funcional, e avaliação psicológica.

A seleção reuniu 64 mil pessoas. De acordo com a Comissão de aprovados, cerca de 40 mil fizeram as provas, mas menos de mil foram aprovados em todas as etapas.