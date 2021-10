Com exclusividade, a equipe de jornalismo do Direção Concursos obteve acesso a documento que traz a informação de que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal iniciou as ações de planejamento para um novo concurso Bombeiros DF.

De acordo com o documento, o comandante-geral autorizou o início das ações de planejamento para um novo concurso Bombeiros DF, que inclui o estudo das vacâncias, elaboração da minuta de editais e outros.