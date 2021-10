Concurso Ibama analista ambiental: saiba tudo sobre a carreira

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis tem autorização para realizar novo concurso Ibama com 568 vagas. Desse total, 96 serão para analista ambiental.

Requisitos da carreira

O cargo de analista ambiental do Ibama tem como requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão de classe específico, quando for o caso.

O último edital para ingresso na carreira, publicado em 2012, trouxe as vagas divididas pelas áreas de: Licenciamento Ambiental; Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental; Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental.

Apesar dessa divisão, para se candidatar a todas as áreas era necessário ter apenas o curso superior completo em qualquer especialidade.

Remuneração e benefícios

Os vencimentos básicos dos analistas ambientais são de R$4.720,84. Ainda é incluída a gratificação de desempenho, que pode ser de 80 pontos (na quantia de R$3.368,80) e de 100 pontos (na quantia de R$4.211).

Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores totais podem ser de:

Analista ambiental Vencimento básico Gratificação Auxílio-alimentação Total Gratificação 80 pontos R$4.720,84 R$3.368,80 R$458 R$8.547,64 Gratificação 100 pontos R$4.720,84 R$4.211 R$458 R$9.389,84

Conforme a lei, até que sejam processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, as gratificações serão pagas no valor correspondente a 80 pontos. Por isso, a remuneração inicial dos analistas será de: R$4.063,34.

Os servidores do Ibama ainda têm direito a outros benefícios, como auxílio-transporte, plano de saúde, encargos sociais, gratificação natalina, cujos valores são variáveis. A jornada de trabalho é de 40 horas por semana.

Atribuições do analista ambiental

A carreira tem como atribuições: planejamento ambiental, organizacional e estratégico afeto à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionam com as seguintes atividades; regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental.

Além de gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e execução de programas de educação ambiental.

De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, os aprovados no novo concurso Ibama irão reforçar as ações voltadas à fiscalização ambiental, em especial nas áreas que compreendem a Amazônia Legal.

Último concurso Ibama para analista ambiental

O último concurso para analista ambiental do Ibama teve edital publicado em 2012. A oferta foi de 108 vagas, distribuídas entre as seguintes áreas:

60 vagas: Licenciamento Ambiental;

27 vagas: Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental;

21 vagas: Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental.

Em todos os casos, a exigência foi o ensino médio completo em qualquer especialidade. O Cebraspe (Cespe/UnB) foi o organizador. As provas objetivas foram compostas por 120 itens, no estilo Certo ou Errado, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos .

Veja as disciplinas cobradas:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Atualidades;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do setor de Meio Ambiente.

Conhecimentos Específicos:

– Licenciamento ambiental (Licenciamento ambiental federal; Socioeconomia relacionada ao licenciamento ambiental federal; infraestrutura & Gestão ambiental no licenciamento ambiental federal);

– Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental (Informática; Raciocínio Lógico; Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental);

– Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental (Língua Inglesa; Gestão de resíduos sólidos e substâncias perigosas; proteção da atmosfera; poluição sonora; remediação ambiental e dispersas químicos. Noções de pedologia, noções de Fitossanidade; Segurança Química; Noções de Química Ambiental e Noções de Ecotoxicologia).

Os candidatos ainda foram submetidos a provas discursivas com uma redação e duas questões práticas, relativas aos conhecimentos básicos e/ou específicos relativos às seguintes disciplinas:

Tema 1: Licenciamento Ambiental – Licenciamento Ambiental Federal e Socioeconomia relacionada ao Licenciamento Ambiental Federal;

Tema 2: Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental – Ética no Serviço Público, Noções de Direito Administrativo e Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental;

Tema 3: Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental – Proteção da Atmosfera, Segurança Química, Noções de Química Ambiental e Noções de Ecotoxicologia.