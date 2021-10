Concurso IBGE para Censo é oficialmente cancelado; taxas serão devolvidas

O concurso IBGE com mais de 204 mil vagas para a realização do Censo Demográfico 2022 foi cancelado. O anúncio foi feito pelo próprio Instituto em suas redes sociais. Na publicação feita nesta segunda-feira (18/10), o órgão informa que realizará a devolução das taxas.

A razão é o fim do contrato com o Cebraspe, que seria a banca organizadora. Já que não haverá prorrogação, o IBGE dará início a uma nova seleção entre empresas que poderão organizar o certame. O Instituto informou que as providências já estão sendo tomadas.

(1/2) O IBGE devolverá a taxa de inscrição dos processos seletivos simplificados do Censo para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador, conforme previsto nos editais. Em breve divulgaremos o procedimento para o reembolso. pic.twitter.com/niHSRm53UO — IBGE Comunica (@ibgecomunica) October 18, 2021

Concurso IBGE é cancelado mais uma vez

Tanto realização do concurso IBGE, como do Censo, deveria ter acontecido em 2020. No entanto, por causa da pandemia de COVID-19, ambos foram cancelados. Em 2021, foram lançados os editais novamente para:

Recenseador : 181.898 vagas par nível fundamental;

: 181.898 vagas par nível fundamental; Agente Censitário Municipal : 5.450 vagas para nível médio;

: 5.450 vagas para nível médio; Agente Censitário Supervisor: 16.959 vagas para nível médio.

Em abril, o certame foi suspenso por causa da redução no Orçamento, fazendo com que a pesquisa demográfica não acontecesse mais uma vez. Agora, o fim do contrato com o Cebraspe obriga o cancelamento oficial do concurso IBGE pela segunda vez.

Contudo, é importante ressaltar que o governo vai reservar R$ 2,3 bilhões para a seleção e o Censo em 2022. Isso porque, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro é obrigado a tomar as medidas necessárias para o levantamento de dados nacional.

Pela lei, a pesquisa deve ser feita uma vez a cada 10 anos. Por causa da pandedmia, foi necessário realizar o adiamento. Hoje, já são 11 anos de dados desatualizados que prejudicam a implantação de políticas públicas no país.