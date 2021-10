Concurso INSS: certame está previsto no PLOA 2022

O concurso INSS é um dos mais aguardados no Brasil e poderá ser lançado em breve, uma vez que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2022 prevê a abertura de 66.654 vagas para o Poder Executivo. Como o INSS já havia solicitado a abertura de 7.575 vagas, as chances de que o concurso ocorra em 2022 são grandes.

É claro que as vagas estarem no PLOA 2022 não significa que elas vão ser necessariamente abertas, pois é apenas uma estimativa de receitas e despesas do Governo Federal para o ano seguinte. Conforme o documento publicado, está previsto um déficit primário de R$ 49,6 bilhões.

O texto não cita especificamente o concurso INSS, mas como o órgão possui um déficit grande de servidores e pelo fato de já ter sido solicitada a autorização para 7,5 mil vagas, é bem provável que o certame venha a ser realizado. Entretanto, não se sabe o número de vagas ou os cargos que poderão ser preenchidos.

Com a publicação do PLOA 2022, o projeto será apreciado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) e depois será votado pelo Plenário do Congresso Nacional. Se você quiser acompanhar o texto na íntegra, basta acessar o site do Ministério da Economia.

Situação atual do concurso INSS

Atualmente, o INSS solicitou uma autorização visando preencher 7.575 vagas, sendo 6.004 vagas para Técnicos e 1.571 vagas para Analistas.

Com o fim do término do contrato dos servidores temporários do INSS, será necessário repor o quadro de servidores, uma vez que a fila de pessoas buscando aposentadoria aumenta cada vez mais. De acordo com dados de junho de 2021, o INSS possui cerca de 1.450.480 de requerimentos em análise.