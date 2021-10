Concurso ISE AC: governo anuncia 322 vagas, cargos e datas

O governo do Acre anunciou nesta segunda-feira, 4, a realização do primeiro concurso para efetivos do ISE (Instituto Socioeducativo do Estado). A oferta é de 322 vagas para carreiras de nível médio e superior.

O destaque da seleção é para agente socioeducativo com 257 chances disponíveis, sendo 187 para homens e 70 para mulheres. O cargo exige o ensino médio completo para inscrição.

Além de idade entre 18 e 50 anos, até a data de matrícula no curso de formação, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB. No total, as oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:

Nível médio:

Agente socioeducativo – Masculino: 187 vagas;

Agente socioeducativo – Feminino: 70 vagas;

Técnico Administrativo e Operacional – auxiliar administrativo: 7 vagas;

Técnico Administrativo e Operacional – motorista: 12 vagas;

Técnico Administrativo e Operacional – técnico de informática: 3 vagas.

Nível superior:

Assistente social: 21 vagas;

Psicólogo: 22 vagas.

As informações foram passadas pelo governo em coletiva de imprensa. A previsão é que as inscrições fiquem abertas até o dia 8 de novembro, pelo site do Ibade , Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, organizador do concurso.

A prova objetiva, primeira etapa da seleção, está marcada para 5 de dezembro. Em contato com o Ibade, foi informado que o edital deve ser disponibilizado na íntegra na terça, 5 de outubro.

Concurso ISE AC: governador fala sobre convocações

De acordo com o governador Gladson Cameli, as convocações de aprovados no concurso devem ser feitas antes das Eleições de 2022. Ele descartou, em um primeiro momento, a chamada de excedentes.

“Esse concurso coloca em prática as promessas de campanha. Assim que terminar esse certame, já vamos convocar em seguida, mas, não me venham falar em cadastro de reserva”.

Cameli também agradeceu o apoio dos deputados da base da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e dos demais poderes, como o Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC).

“Nada acontece sem a chancela da Assembleia. Serão 322 famílias esperançosas, quando os aprovados ver o nome publicado no Diário Oficial, já podem se programar para a realização dos sonhos”, ressaltou.

Em coletiva de imprensa, o presidente do ISE AC disse que o concurso irá fortalecer o governo. “É um marco na gestão. O órgão foi criado em 2008 e desde então, nunca foi realizado nenhum certame. “Esse é o primeiro concurso para servidores efetivos do ISE”, declarou.

Por sua vez, o secretário de planejamento e gestão, coronel Ricardo Brandão, fez um discurso agradecendo a sensibilidade do governo em realizar um concurso no órgão.

“Isso vai capacitar os jovens na busca por emprego, que o senhor continue oferecendo mais oportunidades para a população acreana”, argumentou.

Acre também terá outros concursos para Segurança

Além do Instituto Socioeducativo do Acre, o governo estadual prepara outros três concursos para área de Segurança. Serão publicados editais para:

Polícia Civil;

Corpo de Bombeiros Militar; e o

Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Segundo o governador, o quantitativo de vagas será disponibilizado de acordo com a necessidade de profissionais de cada instituição do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).

“O fortalecimento da Segurança Pública é um compromisso meu e tenho buscado colocar em prática desde o início da gestão. Já conseguimos avançar no combate à criminalidade e tenho certeza de que seguiremos neste mesmo propósito. Gostaria de deixar claro que esses concursos públicos, assim como a convocação do cadastro de reserva da PM, fazem parte dos nossos esforços de equilibrar as contas públicas e não colocar em risco a folha de pagamento dos servidores públicos”, declarou Gladson.