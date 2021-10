Concurso ISE AC: sai edital com 322 vagas; níveis médio e superior

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre publicou nesta terça-feira, 5, edital do primeiro concurso ISE AC para efetivos. Ao todo, são 322 vagas disponíveis para carreiras dos níveis médio, técnico e superior. As remunerações chegam a R$3,9 mil.

O destaque da seleção é o cargo de agente socioeducativo com 257 oportunidades, sendo 187 para homens e 70 para mulheres. O cargo exige o ensino médio completo para inscrição.

Além de idade entre 18 e 50 anos, até a data de matrícula no curso de formação, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB. As remunerações são de R$2.978,55.

Esse valor é composto por R$870 de salário base, R$230 de complementação do salário mínimo, R$422,40 de auxílio-alimentação, R$541,20 de gratificação de atividade socioeducativa e R$914,95 de risco de vida.

No total, as oportunidades do concurso para o ISE AC serão distribuídas da seguinte maneira:

Nível médio:

Agente socioeducativo – Masculino: 187 vagas (R$2.978,55);

Agente socioeducativo – Feminino: 70 vagas (R$2.978,55);

Técnico Administrativo e Operacional – auxiliar administrativo: 7 vagas (R$2.326,95);

Técnico Administrativo e Operacional – motorista: 12 vagas (R$ 2.326,95).

Nível técnico

Técnico Administrativo e Operacional – técnico de informática: 3 vagas (R$2.326,95).

Nível superior:

Assistente social: 21 vagas (R$3.908,22);

Psicólogo: 22 vagas (R$3.908,22).

A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas por semana. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Concurso ISE AC terá inscrições até novembro

As inscrições serão abertas na quarta-feira, 6 de outubro. Os cadastros poderão ser feitos até 8 de novembro, pelo site do Ibade (Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), organizador do concurso.

O primeiro passo será preencher a ficha com todos os dados solicitados. Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$35 para técnico administrativo e operacional; R$40 para agente socioeducativo; R$46 para assistente social e psicólogo. O pagamento poderá ser efetuado até 9 de novembro.

Poderão solicitar a isenção da taxa: membros de famílias de baixa renda, inscritos no CadÚnico, mesários, doadores de sangue e doadores de medula óssea. Para isso será necessário completar formulário específico, de 6 a 8 de outubro, pelo portal do Ibade.

Além de encaminhar a documentação comprobatória das condições. A banca organizadora analisará os documentos e divulgará, no dia 25 de outubro, o resultado dos pedidos de isenção em sua página na internet.

É possível se inscrever para mais de um cargo, desde que o horário de aplicação das provas objetivas não coincida .

Provas do concurso ISE AC serão em dezembro

Para agente socioeducativo, o concurso será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva;

Prova de títulos;

Prova de aptidão física;

Exame Psicotécnico;

Exame Médico e Toxicológico;

Investigação Criminal e Social;

Curso de formação.

Já para os demais cargos (técnico administrativo e operacional; assistente social; e psicólogo) a estrutura será a seguinte:

Prova objetiva;

Prova de títulos;

Exame Psicotécnico;

Exame Médico e Toxicológico;

Investigação Criminal e Social.

A prova objetiva está marcada para o dia 5 de dezembro. Os turnos de aplicação serão variáveis conforme o cargo:

Turno da manhã Turno da tarde Técnico Administrativo e Operacional – Auxiliar Administrativo; Técnico Administrativo e Operacional – Motorista; Técnico Administrativo e Operacional – Técnico de Informática. Agente Socioeducativo – Masculino; Agente Socioeducativo – Feminino; Assistente Social; Psicólogo.

Para todos os cargos, a prova objetiva será composta por 100 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico Quantitativo, 10 de História e Geografia do Acre, 10 de Atualidades e 60 de Conhecimentos Específicos.

Será eliminado quem não obtiver, pelo menos, 50% dos pontos ou zerar em qualquer disciplina.

No mesmo dia da avaliação objetiva, os concorrentes deverão entregar seus Títulos para pontuação. Para as funções de nível médio serão considerados cursos ou treinamento na área do cargo pretendido. Já para nível superior, serão pontuados cursos de especialização, mestrado ou doutorado.

Na prova de aptidão física (PAF) para os candidatos a agente socioeducativo, marcada para o período de 30 de janeiro a 9 de fevereiro de 2022, serão cobrados os exercícios de: abdominal remador, flexão de braço no solo e corrido.

A metragem e o tempo são distintos para homens e mulheres, conforme determinado no edital.

O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Enquanto o resultado estiver válido, o governo poderá convocar aprovados para suprir o déficit de servidores.