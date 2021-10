Concurso ISE AC tem edital divulgado com abertura de 322 vagas

Foi publicado o edital de concurso público nº 001 SEPLAG/ISE/2021 do Instituto Socioeducativo do Acre. O concurso ISE AC abre 322 vagas, entre ampla concorrência e pessoas com deficiência, para cargos nos níveis médio e superior.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) é a banca responsável pela organização e realização deste certame.

Concurso ISE AC: confira as vagas

Nível médio

Agente Socioeducativo – Masculino: 187 vagas com remuneração de R$ 2.978,55;

187 vagas com remuneração de R$ 2.978,55; Agente Socioeducativo – Feminino: 70 vagas com remuneração de R$ 2.978,55;

70 vagas com remuneração de R$ 2.978,55; Técnico Administrativo e Operacional – Auxiliar Administrativo: 7 vagas com remuneração de R$ 2.326,95;

7 vagas com remuneração de R$ 2.326,95; Técnico Administrativo e Operacional – Motorista: 12 vagas com remuneração de R$ 2.326,95;

12 vagas com remuneração de R$ 2.326,95; Técnico Administrativo e Operacional – Técnico de Informática: 3 vagas com remuneração de R$ 2.326,95.

Nível superior

Assistente Social: 21 vagas com remuneração de R$ 3.908,22;

21 vagas com remuneração de R$ 3.908,22; Psicólogo: 22 vagas com remuneração de R$ 3.908,22.

Concurso ISE AC: inscrições

As inscrições do concurso ISE AC serão recebidas, exclusivamente via internet, no período de 06 de outubro a 08 de novembro de 2021.

Os interessados devem solicitar participação no site da banca organizadora IBADE.

O valor da inscrição será de:

R$ 35,00 para o cargo de Técnico Administrativo e Operacional;

para o cargo de Técnico Administrativo e Operacional; R$ 40,00 para o cargo de Agente Socioeducativo;

para o cargo de Agente Socioeducativo; R$ 46,00 para os cargos de Assistente Social e Psicólogo.

Será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que atender a uma das seguintes situações:

Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda;

Tenha sido convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Acre para prestar serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração das eleições oficiais;

Seja doador de sangue;

Seja doador de medula óssea.

Concurso ISE AC: etapas

Os candidatos inscritos no concurso ISE AC serão avaliados por meio de até três etapas, confira:

Cargos de Assistente Social, Psicólogo e Técnico Administrativo e Operacional

1ª fase

Prova Objetiva – caráter eliminatório e classificatório;

– caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de Títulos – caráter classificatório.

2ª fase

Exames Psicotécnico – caráter eliminatório;

– caráter eliminatório; Exame Médico e Toxicológico – caráter eliminatório;

– caráter eliminatório; Investigação Criminal e Social – caráter eliminatório.

Cargo de Agente Socioeducativo

1ª fase

Prova Objetiva – caráter eliminatório e classificatório

– caráter eliminatório e classificatório Avaliação de Títulos – caráter classificatório

2ª fase:

Prova de Aptidão Física – caráter eliminatório;

– caráter eliminatório; Exames Psicotécnico – caráter eliminatório;

– caráter eliminatório; Exame Médico e Toxicológico – caráter eliminatório;

– caráter eliminatório; Investigação Criminal e Social – caráter eliminatório.

3ª fase

Curso de Formação – caráter eliminatório.

Provas objetivas

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas, a todos os cargos, no dia 05 de dezembro de 2021.

Elas serão aplicadas simultaneamente nas cidades do de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá, conforme opção do candidato no momento da inscrição.

Demais detalhes podem ser conferidos no edital de abertura do certame.

Concurso ISE AC: edital

O concurso público será válido por dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Todos os detalhes estão disponíveis no edital de abertura, publicado no site da banca organizadora IBADE.

Quaisquer dúvidas sobre o certame podem ser esclarecidas junto ao Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, nos seguintes canais de atendimento: