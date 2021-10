Concurso ISE: inscrições começam nesta quarta; veja validade, data de provas, salários e edital completo

Foi publicado no Diário Oficial do Acre desta terça-feira (5) o edital para concurso público para o provimento de 322 vaga de nível médio e superior do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE).

As inscrições iniciam na quarta-feira (6) e poderão ser feitas até a próxima sexta (8) e a prova objetiva será aplicada no dia 5 de dezembro. Já a prova de aptidão física ocorre entre o dia 30 de janeiro e 9 de fevereiro de 2022.

A remuneração inicial dos aprovados será de R$ 2.326,95 para o cargo de técnico administrativo operacional, R$ 2.978,55 para agente socioeducativo e R$ 3.908,22 para os cargos de assistente social e psicólogo.

Conforme o edital, o concurso tem prazo de validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período