Concurso PC AC: Anunciado pelo governo; Comissão formada!

O concurso PC AC foi anunciado pelo governador, Gladson Cameli. A divulgação aconteceu nas redes sociais. O representante adiantou que as vagas ainda serão definidas, mas que o edital para ingresso na Polícia Civil do Estado do Acre será publicado ainda neste ano.

“O quantitativo de vagas será disponibilizado de acordo com a necessidade de profissionais de cada instituição integrante do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp)”, pontuou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Josemar Portes, acredita que serão disponibilizadas oportunidades para todos os cargos da corporação. “Temos necessidade de agentes de polícia, peritos, médicos legistas, escrivães e delegados. Estamos trabalhando com muita responsabilidade, junto à equipe de governo, para chegar a um consenso quanto ao número de vagas”, esclareceu à Agência de Notícias do Gov/AC.

Veja abaixo o menu com informações sobre o concurso Polícia Civil Acre (PC AC):

Cocurso Polícia Civil Acre: situação atual

No dia 17 de agosto de 2021 aconteceu uma reunião importante, organizada pela Seplag AC com o objetivo de alinhar questões administrativas e jurídicas que irão facilitar a realização do concurso público para a corporação.

Esteve presente no encontro, representantes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Polícia Civil (PC AC), da Polícia Instituto Militar, do Corpo de Bombeiros (Iapen) e do Instituto Sócio Educativo.

Concurso Polícia Civil Acre: remuneração e benefícios

Veja abaixo a estrutura remuneratória dos servidores da corporação e demais detalhamentos conforme edital do concurso PC AC:

Agente, Escrivão e Auxiliar de Necropsia Delegado de Polícia Civil Vencimento básico: R$ 870,00

Risco de vida: R$ 914,95

Atividade policial: R$ 584,40

Auxílio Alimentação: R$ 571,43

Total: R$ 3.007,78 Vencimento: R$ 15.378,00

Total: R$ 15.378,00

Concurso Polícia Civil Acre: cargos e vagas

Em 2017, o edital de abertura ofereceu 250 vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, distribuídas nos cargos de:

Cargos Vagas DELEGADO 18 Agente 176 Escrivão 36 Auxiliar de Necropsia 20 Total 250

Concurso Polícia Civil Acre: carreira

O profissional irá fazer parte do quadro efetivo da Polícia Civil do Estado do Acre e do regime jurídico estatutário e reger-se-ão pelas disposições da Lei Complementar n. 39, de 29 de dezembro de 1993, Lei Complementar nº 129/2004, Lei nº 2.250/2009 e respectivas alterações, bem como pelas demais normas legais.

Requisitos

Para participar do concurso PC AC, o interessado deveriam ter no mínimo 18 (dezoito) anos na data da posse e no máximo 50 (cinquenta) anos de idade na data da inscrição no concurso (Lei complementar n° 293, de 30 de dezembro de 2014).

Veja as exigências por ocupação abaixo:

Agente de Polícia Civil

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação – MEC.

Auxiliar de Necropsia

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação – MEC.

Delegado de Polícia Civil

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação – MEC e comprovar, no mínimo, 03 (três) anos de atividade jurídica ou policial, nos termos da Portaria nº 61, de 16 de janeiro de 2017, do Secretário de Estado de Polícia Civil.

Escrivão de Polícia Civil

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação – MEC.

Atribuições

Agente de Polícia Civil

Proceder, mediante determinação da autoridade policial civil, às diligências investigatórias e do serviço policial civil, para o fim precípuo de instruir os procedimentos atinentes à polícia judiciária e de prevenção especializada;

Cumprir mandados judiciais;

Efetuar prisões, conduzir presos e remanejá-los, tanto dentro quanto fora da unidade policial.

Auxiliar de Necropsia

Remover e transportar cadáveres do local em que se encontrem até o Instituto Médico – Legal;

Auxiliar o médico nas autópsias e nas exumações;

Auxiliar nas operações e dissecações, recomposições, suturas e pesagem de cadáver, sob orientação direta do médico-legista.

Delegado de Polícia Civil

Dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades administrativas e operacionais do órgão ou unidade policial sob sua direção;

Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, as funções institucionais da Polícia Civil;

Exercer poderes discricionários afetos à Polícia Civil que objetivem proteger os direitos inerentes ao ser humano e resguardar a segurança pública.

Escrivão de Polícia Civil

Formalizar os atos e determinações do Delegado de Polícia atinentes a inquéritos policiais e a outros procedimentos pertinentes;

Fiscalizar os trabalhos cartorários da Corregedoria, Delegacias Especializadas, Delegacias Municipais e Distritos Policiais;

Lavrar e subscrever os autos e termos adotados na mecânica processual, bem como autuar e remeter inquéritos e processos, obedecendo aos prazos legais.

Concurso Polícia Civil Acre: etapas

Os candidatos inscritos foram avaliados por meio de três fases, sendo elas:

Primeira fase

Prova objetiva (eliminatório e classificatório),

Prova discursiva (eliminatório e classificatório) e

Prova de títulos (classificatório).

Segunda fase

Prova de Aptidão Física (classificatório),

Exame Psicotécnico (classificatório),

Prova prática de digitação (classificatório),

Exame Médico e Toxicológico (classificatório) e

Investigação Criminal e Social (classificatório).

Terceira fase

Curso de Formação (eliminatório e classificatório).

Concurso Polícia Civil Acre: prova objetiva

A avaliação objetiva do concurso PC AC teve duração de 5 horas para todos os cargos, exceto Delegado de Polícia e versou sobre as disciplinas de:

Disciplinas e quantitativo de itens LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES; NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES; RACIOCÍNIO LÓGICO – 05 QUESTÕES; NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO – 10 QUESTÕES; NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL – 10 QUESTÕES; NOÇÕES DE DIREITO PENAL – 10 QUESTÕES; NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL – 10 QUESTÕES; LEGISLAÇÃO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL ESPECIAL; NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL – 10 QUESTÕES.

Já as provas objetivas para o cargo de Delegado de Polícia contemplou as disciplinas:

Disciplinas e quantitativo de itens LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES; RACIOCÍNIO LÓGICO – 05 QUESTÕES NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES; DIREITO ADMINISTRATIVO – 10 QUESTÕES; DIREITO CIVIL – 05 QUESTÕES; DIREITO CONSTITUCIONAL/DIREITOS HUMANOS – 10 QUESTÕES; DIREITO PENAL – 20 QUESTÕES; DIREITO PROCESSUAL PENAL – 20 QUESTÕES; MEDICINA LEGAL – 05 QUESTÕES; LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL ESPECIAL – 15 QUESTÕES.

Para não ser eliminado do concurso, os candidatos precisavam obter, pelo menos, 50% dos pontos na prova objetiva.

Concurso Polícia Civil Acre: prova discursiva

A prova discursiva foi aplicada no mesmo dia da prova objetiva e teve duração de 3 horas. A avaliação foi composta de uma Peça Processual de representação para o cargo de Delegado de Polícia Civil e de redação de texto dissertativo para os demais cargos. A nota total atribuída à prova discursiva foi de 20 pontos.

Concurso Polícia Civil Acre: TAF

A Prova de Capacidade Física de caráter eliminatório tem por objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades.

A Prova de Capacidade Física consistiu na execução de baterias de exercícios, todos de realização obrigatória independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles, considerando-se apto o candidato que atingir o desempenho mínimo indicado para cada exercício.

Os testes cobrados foram:

a) Resistência Muscular Localizada: Teste de apoio de frente sobre o solo e Teste de resistência abdominal em 1 minuto;

b) Teste de Força: Teste dinâmico de barra fixa com pegada em pronação para homens (Execução Dinâmica), Teste de barra fixa com pegada em pronação para mulheres (Execução Isométrica);

c) Resistência Cardiovascular: Teste de Corrida para homens – desempenho mínimo de 2.200 metros (Cooper) e Teste de Corrida para mulheres – desempenho mínimo de 1.800 metros (Cooper),

Concurso Polícia Civil Acre: teste psicotécnico

O Exame Psicotécnico do concurso PC AC para fins de seleção de candidatos foi um processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permitiu identificar se o candidato preenchia os padrões psicológicos exigidos e as características para um melhor desempenho da função.

O Exame Psicotécnico também teve a função de identificar, além das características acima, se o candidato possuía ou não, a aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, visando o porte de arma funcional.

Concurso Polícia Civil Acre: curso de formação

O Curso de Formação consistiu em curso com aulas presenciais e Prova Final para avaliação dos conhecimentos adquiridos.

O Curso de Formação Policial teve a carga horária mínima de 760 (setecentos e sessenta) horas-aula, realizado em dia útil ou não, sendo no turno nos dias úteis e em qualquer turno nos feriados e finais de semana, a critério da SEPC, sendo as regras, critérios de aprovação, ementas e outras especificações pertinentes definidos mediante regulamento publicado.

Foi eliminado do Curso de Formação Policial, o candidato que obteve frequência inferior a 75% e aproveitamento inferior a 50% na Prova Final.

Ao final do Curso de Formação Policial o candidato realizou a Prova Final de caráter eliminatório com valor máximo de 100 (cem) pontos. O candidato foi aprovado se obteve aproveitamento igual ou superior a 50% no total da Prova Final.

Concurso Polícia Civil Acre: avaliação de títulos

Somente foram divulgadas as notas dos títulos dos candidatos aprovados na Prova Discursiva, dentro do quantitativo de 10 (dez) vezes o número de vagas para cada função, considerando os empatados.

Veja as pontuações:

Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado (4,5 pontos);

Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado (3,5 pontos);

Pós-Graduação Lato Sensu de 360 horas (2,0 pontos).

Somente foi pontuado um título em cada item. A nota final dos títulos, de caráter classificatório, correspondeu à soma dos pontos obtidos pelo candidato, variando de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

Concurso Polícia Civil Acre: nomeações

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) do Estado, Tibério da Costa, anunciou durante a abertura da Semana Estadual da Polícia Civil, no dia 17 de julho de 2019, o número de novas contratações e a reforma de delegacias no Acre.

“Teremos em breve mais 259 novos policiais em nosso quadro e já recebemos a informação de que teremos delegacias reformadas à altura do que nossos policiais merecem. De modo que isso demonstra que quando o governo está em sintonia com os seus servidores tudo caminha para melhor”.

