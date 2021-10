Concurso PF agente administrativo: como funciona a lotação?

Já pensou entrar para a Polícia Federal como um servidor administrativo? Isso mesmo, é possível! Muita gente sonha em entrar para a corporação, mas nem todo mundo tem apreço pela área policial. Por isso, o concurso PF área de apoio pode ser a sua solução.

E já que o servidor da área administrativa não é um policial, ele não vai para a rua participar de operações certo? Então, como e onde esses profissionais são lotados?

Você já teve curiosidade para saber onde atua o agente administrativo, por exemplo? Este é o cargo mais disputado da área administrativa e o único que exige o nível médio.

Por isso, Folha Dirigida preparou esta matéria que vai te ajudar a entender melhor como e onde atuam estes servidores.

Há agente administrativo da PF em todo Brasil?

A resposta para essa pergunta é SIM!

No último concurso, a oferta para cargos de nível superior da área administrativa foi apenas para Brasília, assim como a aplicação das provas. Mas, para o agente administrativo a situação foi diferente.

O edital passado trouxe oportunidades para o Distrito Federal e também para os demais 26 estados, aplicando prova em todas as capitais.

Logo, se foram ofertadas vagas é sinal de que os agentes de nível médio podem ser lotados em todo o país.

Onde o agente administrativo trabalha?

Infelizmente não há muitos detalhes e informações sobre como funciona a escolha da lotação do agente administrativo, mas sobre a sua atuação sim.

Você já sabe, por exemplo, que o agente administrativo não trabalha na investigação policial . Por isso, as áreas de atuação são diversas, como Recursos Humanos, patrimônio, financeiro, licitações e contratos, entre outras áreas.

Vale destacar, ainda, que são diversos os locais onde o esse servidor pode atuar, alguns exemplos são em delegacias de migração, fazendo a emissão de passaporte ou atuando junto aos peritos.

Concurso PF área Administrativa tem 557 vagas solicitadas

O pedido de concurso da área administrativa já teve a sua distribuição confirmada. Foram pedidas 557 vagas solicitadas para a Polícia Federal. O grande destaque, como esperado, é o cargo de agente administrativo.

A carreira tem exigência de nível médio e conta com remuneração de R$4.710,76, inicialmente.

Além disso, o pedido traz chances de nível superior em várias áreas. Para estes, os ganhos são de R$5.559,67 (exceção é o médico, com R$7.692,55).

Confira a distribuição completa das vagas por cargo:

Cargo Nível Quantitativo Administrador Superior 23 Arquivista Superior 8 Assistente Social Superior 10 Bibliotecário Superior 1 Contador Superior 9 Economista Superior 3 Enfermeiro Superior 3 Engenheiro Superior 1 Estatístico Superior 4 Farmacêutico Superior 1 Médico Superior 68 Nutricionista Superior 1 Psicólogo Superior 5 Técnico em Assuntos Educacionais Superior 13 Técnico em Comunicação Social Superior 3 Subtotal Nível Superior 153 Agente Administrativo Médio 404 Subtotal Nível Médio 404 Total 557

O despacho do pedido, disponível para consulta no Sistema Eletrônico de Informações, traz as informações e justificativas para o novo pedido com 557 vagas na área de apoio da Polícia Federal.

“Trata de solicitação de autorização para realização de concurso público para o provimento de 153 (cento e cinquenta e três) cargos de nível superior e 404 (quatrocentos e quatro) cargos de nível médio do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal – PECPF, conforme quadro a seguir, como medida de fortalecimento da capacidade institucional da Polícia Federal, pelas razões expostas nos autos.”

O que faz o agente administrativo da PF?

No geral, ele exerce funções administrativas. E, mesmo o agente administrativo da PF não tendo porte de arma, ele pode atuar facilitando o processo de concessão de porte de arma.

Isso porque a Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos também possui servidores administrativos – que é onde ocorre este processo.

Mas, a dúvida de muitos é se o agente administrativo, de nível médio, pode trabalhar em investigações. A resposta é NÃO!

Além disso, uma coisa que não se pode esquecer é que o agente administrativo da PF não tem porte de arma.

O que é preciso para ser aprovado no concurso PF?

O último concurso de agente administrativo da PF foi organizado pelo Cebraspe. A banca aplicou as provas no seu tradicional modelo de provas, com o estilo Certo ou Errado.

A organizadora tem como padrão na correção uma questão errada anular uma certa. No total, era possível alcançar até 120 pontos, pois cada questão respondida corretamente valia um ponto. Para ser aprovado, foi necessário: