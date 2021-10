Concurso PF convoca para provas oral e de digitação

Uma nova etapa começa no concurso PF 2021 para dois cargos. Os candidatos a delegado e escrivão foram convocados para as etapas de provas oral e digitação, respectivamente.

O edital de convocação com todas as regras e datas foi divulgado pelo Cebraspe , o organizador da seleção, e pode ser conferido a seguir:

Tudo sobre a prova oral

A prova oral é uma etapa obrigatória e destinada apenas aos concorrentes ao cargo de delegado. A etapa está prevista para ser aplicada no dia 24 de outubro, em Brasília, de acordo com todas as regras contidas no edital e abertura e de convocação.

Os dados como locais e horários para realização do exame serão divulgados a partir do dia 20 de outubro, por meio de consulta individual apenas para o candidato.

A prova oral terá caráter eliminatório e classificatório valendo, em seu conjunto, 16 pontos e versando sobre as matérias de: Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal.

Candidatos com nota inferior a 8 pontos na prova oral serão eliminados e não terão classificação no concurso.

A prova oral terá duração de, no máximo, 20 minutos, sendo cinco para cada área da matéria.

Nesse tempo, o candidato deve ler (silenciosamente ou em voz alta) e responder às questões que lhe forem entregues por escrito, bem como responder às arguições da banca examinadora.

Tudo sobre a prova de digitação

A prova de digitação é uma etapa obrigatória e destinada apenas aos concorrentes ao cargo de escrivão. A etapa está prevista para ser aplicada no dia 24 de outubro, em Brasília, de acordo com todas as regras contidas no edital e abertura e de convocação

Os dados como locais e horários para realização do exame serão divulgados a partir do dia 20 de outubro, por meio de consulta individual apenas para o candidato.

A prova prática de digitação terá a duração de 10 minutos e valerá 10 pontos. Será eliminado quem obtiver nota inferior a 5 pontos ou que não comparecerem para a realização da prova.

A prova consistirá de digitação de texto predefinido de aproximadamente dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a qualquer tipo de teclado.

Quais serão as próximas etapas?

De acordo com o Cebraspe, os editais de resultados provisórios da prova oral e da prova prática de digitação estão previstos para serem divulgados na data provável de 3 de novembro.

Concurso da PF tem 1.500 vagas de nível superior

O edital de abertura do concurso da Polícia Federal conta com 1.500 vagas. Todas as chances são em cargos de nível superior. O regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade.

Os profissionais terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e contam com a seguinte distribuição de vagas por cargo:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira são os locais com mais vagas disponíveis.

Quais os requisitos e cargos do concurso PF?