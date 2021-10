Concursos abertos na semana somam mais de 10 mil vagas

A semana começa com feriado na terça-feira, 12 de outubro, e também mais de 10 mil vagas em concursos abertos pelo país. As oportunidades são para áreas de Segurança, Saúde, Tribunais e carreiras administrativas.

O Sudeste concentra mais de 60,8% das vagas, seguido pelo Nordeste com 19,5% e Norte com 15,8%. Ainda que em menor quantitativo, as regiões Sul e Centro-Oeste também têm chances disponíveis em concursos.

Mais de metade das vagas são para carreiras de nível superior. Para nível médio há 37,3% das oportunidades. Os destaques da semana são os últimos dias de inscrição para os concursos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ) e para delegado da Polícia Civil do Rio (PC RJ).

Para você não perder nenhum prazo, Folha Dirigida traz os principais concursos abertos na semana. Confira a seguir:

Concursos com últimos dias de inscrição

PC RJ

Logo na segunda-feira, 11 de outubro, serão encerradas as inscrições do concurso para delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os interessados devem se cadastrar pelo site do Cebraspe , organizador do concurso. A taxa é de R$250.

A oferta é de 50 vagas imediatas mais cadastro de reserva para delegado, que tem como exigência o ensino superior completo em Direito. Os salários iniciais são de R$18.747,95.

A Polícia Civil ainda realiza outros concursos com 350 vagas para os seguintes cargos:

Auxiliar de necropsia – 10 vagas (nível fundamental; R$4.606,29);

Técnico de necropsia – 10 vagas (nível médio; R$5.165,75);

Investigador – 200 vagas (nível médio; R$5.840,37);

Inspetor – 100 vagas (nível superior em qualquer área; R$6.380,29);

Perito criminal – 5 vagas (nível superior em Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Química; R$9.924,06);

Perito legista – 25 vagas (nível superior em Medicina; R$9.924,06).

As inscrições, nesse caso, poderão ser feitas até 26 de outubro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora. As taxas vão de R$70 a R$200, a depender do cargo.

Estude para o concurso Polícia Civil RJ!

TJ RJ

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reabriu um concurso com 132 vagas para técnicos judiciários (nível médio) e analistas judiciários (nível superior). Os salários chegam a R$10 mil.

Tal seleção estava suspensa desde março de 2020, em decorrência da pandemia do Coronavírus. Quando o concurso foi aberto pela primeira vez, no ano passado, muitas pessoas não conseguiram pagar a taxa de inscrição porque os bancos estavam fechados pelo lockdown.

Por esse motivo, o tribunal resolveu reabrir as inscrições. Os interessados podem se cadastrar até a quarta-feira, 13 de outubro, pelo site do Cebraspe , organizador do concurso. O primeiro passo será preencher o formulário com todos os dados solicitados.

Depois, gerar o boleto e pagar a taxa de R$80 para técnico (nível médio) e R$100 para analista (nível superior). O pagamento poderá ser efetuado até o dia 5 de novembro.

Estude para o concurso TJ RJ:

MP PR

Também na quarta-feira, 13, serão encerradas as inscrições do concurso MP PR (Ministério Público do Paraná). A oferta é de sete vagas no cargo de promotor substituto. Mais postos podem vagar durante a validade da seleção, elevando assim o número de convocações.

A carreira tem como requisito o Bacharelado em Direito e, pelo menos, três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva (a ser divulgada). Os aprovados terão remunerações iniciais de R$28.884,20.

Os interessados devem se inscrever por meio do site do Ministério Público do Paraná . Para finalizar o processo é preciso pagar a taxa de R$250.

GHC RS

Ainda Região Sul, estão abertas as inscrições do concurso para o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade.

As carreiras proporcionam salários de R$1.425,60 a R$21.612,80. Este último, por exemplo, é para o cargo de médico com carga de 220h.

O concurso é destinado a formação de cadastro de reserva. O GHC poderá prover os cargos durante todo o prazo de validade. As contratações ocorrerão apelo regime celetista.

As inscrições ficam abertas somente até 14 de outubro, pelo portal da Fundatec , organizadora da seleção. As taxas são de R$39,90, R$49,90, R$59,90 ou R$99,90, de acordo com o cargo escolhido.

PGE PA

O concurso da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE PA) também tem inscrições abertas. Os interessados têm até 13 de outubro para realizar o cadastro.

Para se inscrever, primeiro, é preciso acessar o site da Fundação Cetap , organizador da seleção. Em seguida, quitar o valor da taxa de R$48,90 para cargos de nível médio e R$59,99 para nível superior.

A Procuradoria do Pará realiza concurso para área de apoio com 36 vagas distribuídas entre cargos de níveis médio e superior, cujos ganhos são de até R$3,2 mil.

CRF PA

Por sua vez, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará realiza o concurso CRF PA. No total, estão disponíveis mais de 20 vagas nos níveis médio e superior.

As oportunidades são para lotação em várias cidades, na capital Belém e outras, como Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém.

Para quem tem nível médio, por exemplo, há oportunidades para o cargo de agente administrativo e para auxiliar administrativo.

Já no nível superior as chances são para os cargos de advogado, farmacêutico fiscal, secretário executivo, contador, administrador e analista de suporte. Os salários chegam a R$8 mil.

Essa seleção foi aberta em 2020, porém teve suas etapas adiadas por conta da pandemia da Covid-19. Este ano, o Conselho de Farmácia optou por retomar o concurso e também reabrir as inscrições.

Os cadastros podem ser feitos somente até quarta-feira, 13 de outubro. Para se candidatar preciso acessar o site da banca, a Fundação Cetap , e realizar o pagamento da taxa no valor de R$58 reais para cargos de nível médio e R$78 para os de nível superior.

Câmara de Barbacena MG

A Câmara de Barbacena, no Estado de Minas Gerais, inscreve em concurso com 15 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, sendo eles:

Nível fundamental incompleto: auxiliar de serviços gerais (duas vagas);

auxiliar de serviços gerais (duas vagas); Nível fundamental completo: motorista (uma);

motorista (uma); Nível médio : agente administrativo (sete), auxiliar de contabilidade (uma), agente de controle interno (uma), operador de som e vídeo (uma), técnico em informática (uma);

: agente administrativo (sete), auxiliar de contabilidade (uma), agente de controle interno (uma), operador de som e vídeo (uma), técnico em informática (uma); Nível superior: advogado (uma).

As inscrições para o concurso ficam abertas até 14 de outubro, por meio do site do Instituto Consulplan , organizador. As taxas vão de R$50 a R$95, a depender da carreira. Como as provas ocorrerão em dias e turnos diferentes, será possível se inscrever em até três cargos.

CRBio AM

O concurso CRBio AM também está próximo do encerramento das inscrições. Ao todo, o Conselho Regional de Biologia da 6ª Região oferece 115 vagas, sendo quatro imediatas e 111 no cadastro de reserva. Todas as chances são para atuação em Manaus, no Amazonas.

As oportunidades estão divididas por cargos de todos os níveis de escolaridade, sendo eles:

Nível fundamental: auxiliar de serviços gerais (20 vagas no total);

auxiliar de serviços gerais (20 vagas no total); Nível médio: agente fiscal (15), assistente administrativo (15) e auxiliar administrativo (30);

agente fiscal (15), assistente administrativo (15) e auxiliar administrativo (30); Nível médio/técnico: assistente contábil/financeiro (20);

assistente contábil/financeiro (20); Nível superior: fiscal biólogo (15).

Os aprovados terão ganhos iniciais entre R$1.100 e R$4.770. As inscrições para o concurso CRBio AM ficam abertas até 14 de outubro, por meio do site do Instituto Quadrix .

Para participar da seleção é preciso pagar uma taxa de R$30 (nível fundamental), R$50 (nível médio e técnico) ou R$55 (nível superior), até o dia 15 de outubro.

Concursos que abrem inscrição na semana

Seplag MG

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag MG) realiza novo concurso público. Ao todo, estão disponíveis 40 vagas para carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

O concurso Seplag MG será feito em duas etapas. A primeira é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2021. Já a segunda fase será o curso de graduação em Administração Pública, ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro.

O requisito para ingresso no cargo é o nível superior, conferido pelo diploma do curso de graduação em Administração Pública, segunda etapa do concurso. A remuneração inicial é de R$5.451,65 para jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Somente inscritos no Enem 2021 poderão participar do concurso. Com o número de cadastro no Exame Nacional e o CPF será possível efetuar a candidatura para a seleção da Seplag MG.

O cadastro deverá ser realizado do dia 12 a 21 de outubro, pelo site do Instituto Consulplan , organizador. O valor da taxa do concurso será de R$60. Esse valor não inclui a quantia cobrada pelo Enem 2021.

DPE RO

Já a Defensoria Pública do Estado de Rondônia abrirá inscrições de concurso para a área de Apoio. A oferta é de 15 vagas para cargos de técnico e analista. Os salários chegam a R$4,2 mil!

As inscrições para o concurso DPE RO serão abertas às 10h do dia 13 de outubro, no site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), o organizador.

Os interessados poderão se cadastrar até as 18h do dia 26 de novembro. Para isso, será preciso pagar uma taxa de R$95 (nível superior) ou de R$75 (médio e técnico), até o dia 15 de dezembro.

Outros concursos abertos no país

PM PR e Bombeiros PR

O concurso PM PR e Bombeiros PR disponibiliza 70 vagas para cadetes. Desse total, 60 são para a Polícia Militar e dez para o Corpo de Bombeiros do Paraná.

Em ambos os casos, os interessados devem ter:

Nível médio completo;

No máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições (13 de setembro de 2021).

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) tem duração aproximada de três anos. O cadete, em seu primeiro ano, terá um subsídio de R$3.277,88, e, no segundo ano, de R$3.671,24.

Depois do período de estágio probatório, ele estará apto a ser promovido ao posto de segundo tenente, com ganhos a partir de R$9.735,33.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de novembro, no site da UFPR . A taxa é de R$155.

DPE AM

A Defensoria Pública do Amazonas também inscreve em seu concurso DPE AM. No total, são oferecidas cinco vagas imediatas para a carreira de defensor público, que tem ganhos iniciais de R$14.600,30.

Para concorrer é preciso ter nível superior completo em Direito e dois anos, no mínimo, de atividade jurídica até a data da posse.

As inscrições seguem abertas até o dia 22 de outubro, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , organizadora. Para concluir o processo é necessário quitar a taxa de R$280.