Conheça a empreendedora que começou com loja online na pandemia e ganhou o Miss Universo Acre 2021

A Miss Universo Acre 2021, Juliana Melo, de apenas 26 anos, foi entrevistada pelo ContilNet nessa semana, depois de receber sua faixa e a coroa no último dia 7 de outubro.

Com o coração ainda vibrando, a empresária e bacharel em Direito explicou que até o início desse ano, antes de se inscrever para o concurso, não se via desfilando nas passarelas ou com o “físico interessante para a carreira de miss”.

“A chave virou ainda no início do ano. Não me via nas passarelas ou com o físico ideal para isso. Decidi me inscrever e superar esses obstáculos”, disse a acreana de Cruzeiro do Sul.

Antes de passar pelo crivo rigoroso de Mayre Manaus – a empresária que cuida de todos os preparativos do concurso – e ainda durante a pandemia do novo coronavírus, Juliana abriu uma loja online de roupas femininas e estendeu o seu negócio para um espaço físico que faz muito sucesso, atualmente.

“Tem coroa, brilho, passarela, mas também tem a vida de empresária que iniciou ainda durante a pandemia, quando resolvi abrir minha loja online. Hoje, ela faz o maior sucesso”, continuou.

Melo já tem um novo desafio: concorrer ao Miss Brasil Universo 2021. O evento será realizado no próximo dia 7 de novembro, em um cruzeiro que tem como partida o porto de Santos (São Paulo) e como destino final a capital Salvador, na Bahia.

Confira a entrevista na íntegra:

Para assistir a entrevista completa – sem interrupções – acesse no ContilNet Play clicando AQUI.