Conheça o tripé dos investimentos na coluna Dose Financeira 

Recebo muitas perguntas do tipo: qual é a melhor aplicação financeira? E a resposta é: depende. Por trás dessa indagação, entendo que a pessoa queira saber onde o dinheiro dela vai ter uma boa rentabilidade, com baixo risco e alta liquidez. Mas, ela, em geral, não faz ideia de como esses três fatores são importantes para uma tomada de decisão. Por isso, nesse artigo vamos falar sobre eles.

Se você esta iniciando os seus estudos sobre o mercado financeiro, saiba que em primeiro lugar é necessário ter um ou mais propósitos com o seu dinheiro através de metas financeiras. O que você quer, quanto dinheiro é preciso para isso, e em quanto tempo você acredita poder ter a quantia estimada.

Por exemplo, aos nossos mentorados recomendamos dois propósitos fundamentais, independente de quem seja, a saber: 1. ter uma reserva financeira (dinheiro na conta) para X meses do seu custo de vida com o objetivo de se prevenir para emergências ou para proveito de oportunidades; e, 2. conquistar sua liberdade financeira por meio de renda passiva que não seja o INSS.

Para tanto, é preciso conhecer e entender o significado de risco, liquidez e rentabilidade.

Risco está atrelado à segurança e tem de vários tipos. Risco de crédito é a possibilidade de você levar um calote (exemplo: ao aplicar em produtos de renda fixa você esta emprestando o seu dinheiro para uma entidade que pode ser o Governo Federal, uma empresa financeira ou uma empresa não financeira e mesmo o risco sendo baixo eles podem não te devolver o dinheiro investido); Risco de mercado é referente a demanda e oferta que alteram o preço de um determinado ativo (exemplos de ativos: ações, cotas de Fundos Imobiliários-FIIs ou ETFs); Risco país é o da moeda nacional perder muito valor (como acontece com os nossos vizinhos Venezuela e Argentina); Risco de liquidez algumas aplicações no mercado financeiro são para resgate somente em D+X dias e é uma regra que quanto mais tempo o seu dinheiro fica aplicado, maior será sua rentabilidade. Se você montar uma carteira que te permita fazer o resgate somente no vencimento do contrato e isso pode levar muitos dias, mesmo tendo dinheiro você não poderá usá-lo no dia de hoje, porque terá que aguardar o prazo estipulado antes de investir.

Liquidez é a facilidade que há de usufruir do dinheiro aplicado por vocês em ativos do mercado financeiro. Ter alta liquidez significa que no dia de hoje ou em pouquíssimos dias, o dinheiro estará liberado para uso, como um investimento num CDB de liquidez diária, que se você fizer o resgate até 17h (de Brasília) pode usar no mesmo dia, ou então, no próximo dia útil. Assim como ter um imóvel que possa ser vendido tem baixa liquidez, porque não é em poucos dias que consegue-se, normalmente, fazer todos os trâmites de venda e o dinheiro ficar disponível na sua conta para uso. O que há de maior liquidez no mercado é a moeda.

Rentabilidade é ela que mensura quanto de bônus/juros nós vamos receber por ter aberto mão de consumir o nosso dinheiro no presente. Ela pode chegar a ser negativa, quando se investe em renda variável por exemplo (ações, FIIs, EtfS, BDRs, criptoativos). E em renda fixa usa-se como referência as taxas de juros prefixadas (você já sabe exatamente, em percentual, quanto vai render) e pósfixadas (seguem o desempenho de algum indicador, como o IPCA ou o CDI, por exemplo).

Agora que você conhece esse tripé poderosíssimo, já sabe que dependendo do seu objetivo financeiro esses três fatores terão um nível de prioridade. A saber, se minha meta é viajar daqui há 12meses, posso considerar que desejo: mais rentabilidade; baixo risco e baixa liquidez, já que pretendo usar as economias no curto prazo. Tomou essa dose?!

