Continente tomado: finalistas, brasileiros fazem história na América do Sul

Além disso, outro fato inédito é a presença de quatro clubes de um mesmo país nas finais da Libertadores e Copa Sul-Americana. Isto levando em consideração a partir de 2002, quando a segunda maior copa do continente foi instaurada.

Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR e Red Bull Bragantino entraram para a história antes mesmo do Furacão eliminar o Peñarol nessa quinta-feira (29/9). Só com a classificação dos paulistas e do carioca, o futebol brasileiro já atingiu uma marca ao ser o primeiro a colocar três equipes na briga pelos troféus das principais disputas do continente.

Ver um time brasileiro na decisão da Libertadores e outro na da Copa Sul-Americana, por exemplo, é algo até comum e nada extraordinário de se ver. Mas o barulho que os clubes do Brasil estão fazendo em 2021 é bastante significativo.

Já na classificação para as semifinais da Liberta, Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo bateram recorde, colocando pela primeira vez três clubes do mesmo país nesta fase da copa. E poderia ter sido ainda maior se o Fluminense tivesse conseguido passar pelo Barcelona de Guayaquil.

2008

LDU Quito x Fluminense na Libertadores

Estudiantes x Internacional na Sul-Americana

2009

Estudiantes x Cruzeiro na Libertadores

LDU Quito x Fluminense na Sul-Americana

2010

Chivas x Internacional na Libertadores

Goiás x Independiente na Sul-Americana

2012

Boca Juniors x Corinthians na Libertadores

Tigre x São Paulo na Sul-Americana

2013

Olimpia x Atlético-MG na Libertadores

Ponte Preta x Lanús na Sul-Americana

2017

Grêmio x Lanús na Libertadores

Independiente x Flamengo na Sul-Americana