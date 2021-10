Convocado? Ao lado de Tite, Petecão é homenageado pela CBF no Rio de Janeiro

CBF

O senador Sérgio Petecão (PSD) recebeu nesta sexta (22), no Rio de Janeiro, uma homenagem da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. De acordo com o senador, a homenagem foi em retribuição ao apoio que ele tem dado à entidade. “É porque a gente tem uma parceria, sempre que precisei deles eles me atenderam e sempre que tiveram as demandas no Senado eu tenho tentado ajudar. Foi muito gratificante receber essa homenagem”, disse. Além do senador acreano, Antônio Anastasia (PSD-MG), senador por Minas Gerais, também foi homenageado.

Convocado?

Petecão recebeu uma camisa da seleção brasileira, personalizada com o seu nome, das mãos do presidente em exercício da entidade, Ednaldo Rodrigues. Durante a homenagem, o senador também teve um encontro com o técnico da Canarinha, Tite. Perguntei se o senador havia sido convocado, e ele disse que só não foi porque tá “bichado”.

Na foto

Apesar do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), ter aparecido ao lado do senador na foto com o técnico Tite, o que poderia geras especulações de que o prefeito teria ido participar do encontro nacional do PSD, afim de se filiar ao partido, o senador desconversou: “O Mazinho não veio tratar de política aqui, veio só na CBF tratar do futebol amador de Sena Madureira. Ele não vai participar do encontro do PSD”.

Encontro Nacional

Mas a ida de Petecão para o Rio de Janeiro não se resumiu ao encontro na CBF, é que um encontro nacional do seu partido, o PSD, será realizado amanhã em terras cariocas. No encontro, deve ser oficializada a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco à sigla. “Amanhã nós vamos discutir essa situação do Pacheco, vamos ter um encontro do partido com toda a cúpula do PSD aqui no Rio de Janeiro, e o Pacheco deve oficializar a ida pro partido. Pra mim é ótimo a vinda dele, porque nós sempre tivemos uma ótima relação”.

Em recuperação

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) continua em recuperação após ter passado por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, resultado de uma fratura que sofreu enquanto andava de skate há pouco mais de uma semana. Quem também ainda está se recuperando de uma fratura, só que no braço, é a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), que quebrou um osso da mão no início do mês passado ao cair em um canteiro. Melhoras, deputadas!

No JH

Por falar em Perpétua, a deputada participou nesta sexta do Jornal Hoje, da Rede Globo, em que falou sobre a PEC dos Precatórios e suas consequências. Segundo a parlamentar, “a PEC apresentada pelo governo corta pela metade o pagamentos que já estavam programados, ou seja, um verdadeiro CALOTE para quem está contando com esse dinheiro. Isso tudo porque o Presidente prefere dar calote no povo brasileiro ao invés de cortar os gastos com emendas parlamentares para sua base política”.

Aliada

Pelas redes sociais, a senadora Mailza Gomes (PP) divulgou um vídeo em que aparece ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). No vídeo, gravado hoje, o presidente diz que a senadora é uma grande aliada dele no Senado Federal e deseja boa sorte a ela a “tudo que porventura ela fizer pelo seu estado”.

Convite

A senadora disse que, durante o encontro, convidou Bolsonaro para se filiar ao Progressistas e reforçou que é a candidata do partido ao Senado no Acre. “Também oficializei minha candidatura à reeleição para o Senado junto ao presidente e reforcei o pedido para ele integrar o Progressistas. Já temos o ministro Ciro, nosso grande parceiro e o Acre tem muito a ganhar com essa parceria. Nossa sigla está de braços abertos e será uma honra tê-lo no nosso partido, presidente Bolsonaro”.

COP-26

O Governador Gladson Cameli (PP) estará no Reino Unido, no próximo mês, para participar da 26ª Conferência das Nações Unidas, a COP-26. O evento ocorre entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, na cidade de Glasgow, na Escócia. “Me sinto honrado em poder participar de um evento tão importante como este, pois trata-se de uma reunião global para unir forças e decidir o futuro do nosso planeta”, disse.

Motorizado

Na manhã de hoje, o governador desfilou em um quadriciclo pelas ruas da Capital, durante um desfile de apresentação dos novos veículos adquiridos para a Segurança Pública. Desfilaram pelas ruas de Rio Branco 31 caminhonetes L200 Triton e 13 quadriciclos, que foram entregues ontem às polícias estaduais. O investimento foi de quase R$ 10 milhões.

Mais um aumento

Na tradicional live das quintas-feiras, o presidente Bolsonaro afirmou que mais um aumento no preço dos combustíveis está chegando às bombas. “Deve ter outro aumento de combustível? Deve ter outro aumento de combustível. Não precisa ser mágico para descobrir isso aí, é só ver o preço do petróleo lá fora e quanto está o dólar aqui dentro”, disse. O curioso é que o presidente falou do aumento no mesmo dia em que anunciou um “auxílio diesel” de R$ 400 para 750 mil caminhoneiros autônomos do país.