Copa Verde 2021 já tem os confrontos das oitavas de final; confira

Após a realização de mais duas partidas na tarde desta quinta-feira (14), os confrontos das oitavas-de-final da Copa Verde 2021 estão definidos.

Os dois últimos clubes a avançar para a segunda fase da competição foram o Aquidauanense-MS e Rio Branco VN-ES. O time sul-mato-grossense, mesmo fora de casa e jogando com um time sub-20, carimbou vaga na próxima fase ao superar o Gama por 1 a 0, com gol de Jonatan da Ora, no segundo tempo. Já o Rio Branco VN-ES ficou com a última vaga das oitavas ao eliminar Interporto-TO por 1 a 0.

Galo pega o Aquidauanense-MS

Nas oitavas-de-final, o Aquidauanense-MS terá como adversário a equipe do Atlético Acreano. O duelo será disputado na próxima quinta-feira (21), às 16h, na Arena da Floresta. No mesmo dia, o Vila Nova-GO recebe o Rio Branco VN-ES. O classificado de Atlético e Aquidauanense-MS terá como próximo adversário o Vila Nova-GO ou Rio Branco VN-ES.

Os confrontos das oitavas de final da Copa Verde começam a partir da próxima terça-feira (19) com o duelo entre Clube do Remo e Galvez. A partida será disputada no estádio Baenão, na cidade de Belém do Pará, a partir das 18h30. O classificado encara nas quartas de final o vencedor de Manaus-AM e Porto Velho-RO.

Estrelão recebe o Nova Mutum-MS

Fechado os classificados da primeira fase da Copa Verde 2021, o Nova Mutum-MS será o adversário do Rio Branco na disputa das oitavas de final do torneio regional. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira (20), às 16h, na Arena da Floresta. O classificado do duelo terá como adversário o vencedor do confronto entre Cuiabá-MT e Brasiliense-DF.

O Nova Mutum-MS chega para o compromisso diante do Estrelão bastante motivado pela vitória fora de casa diante do Águia Negra-MS por 3 a 1. Por outro lado, o clima do Rio Branco não é diferente. O clube acreano voltou a conquistar um título estadual e anunciou reforços de dois jogadores: Digão (Atlético-AC) e Matheus (Humaitá). Um terceiro reforço pode chegar ao clube estrelado durante o restante da semana. O clube tem conversas bem adiantadas com o atacante Mariano. O atleta de 24 anos tem passagem por Ponte Preta-SP, Bangu-RJ, Brasiliense-DF, Carajás-PA e Fonte Nova-PA.

Regulamento

Assim como na primeira fase, os confrontos das oitavas de final serão disputados em jogo único. Um empate no tempo normal leva a decisão da vaga para as cobranças de penalidades.

VEJA OS CONFRONTOS

Remo-PA x Galvez-AC

Manaus-AM x Porto Velho-RO

Paysandu-PA x Penarol-AM

São Raimundo-RR x Castanhal-PA

Rio Branco-AC x Nova Mutum-MT

Cuiabá-MT x Brasiliense-DF

Atlético-AC x Aquidauanense-MS

Vila Nova-GO x Rio Branco VN-ES