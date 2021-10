Copa Verde: Galvez sofre, mas supera o Ypiranga-AP nas penalidades

Num jogo de nível técnico fraquíssimo, ocorrido na tarde desta quarta-feira (13), no estádio Arena da Floresta, o Imperador Galvez superou nas cobranças de penalidades o Ypiranga-AP por 4 a 1, após empate no tempo normal por 1 a 1, em jogo único e válido pela primeira fase da Copa Verde 2021.

Como fica

Com a classificação às oitavas-de-final da assegurada, o Imperador Galvez foca suas atenções para o seu próximo confronto no torneio diante do Clube Remo, em jogo único e agendado para a próxima terça-feira (19), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Baenão, em Belém do Pará.

Resumo do jogo

Imperador Galvez e Clube da Torre fizeram um jogo de poucas emoções, principalmente no primeiro tempo de partida.

Na etapa complementar, as equipes tentaram se arriscar mais e o primeiro gol foi marcado pelos visitantes aos 19 minutos, através de Anderson, aproveitando cobrança de escanteio e testando para vencer o goleiro Edivandro.

Mesmo com a derrota parcial, o Imperador Galvez pouco fez para conseguir a igualdade no placar, mas aos 46 minutos, após cobrança de escanteio, a zaga do Time da Torre vacilou e o zagueiro imperialista Bruno Costa testou firme para a rede dos visitantes e levou a decisão da vaga para as cobranças de penalidades.

Pênaltis

Nas cobranças de penalidades, o Imperador Galvez foi eficiente e marcou com Geovani, Matheus Nego, Felipe e Gui. Do lado do Ypiranga, Françoar marcou, mas Higor Calcoene chutou por cima e Gabriel parou no goleiro Edivandro.

RESULTADOS

13/10

Sinop-MT 0 x 1 Porto Velho-RO

Fast Clube-AM 0 x 2 Castanhal-PA

Águia Negra-MS 1 x 3 Nova Mutum-MT

Brasiliense-DF 0 (5) x 0 (3) Rio Branco-ES

Real Ariquemes-RO 0 x 2 Penarol-AM

Galvez-AC* 1 x 1 Ypiranga-AP

PRÓXIMOS JOGOS

14/10

15h – Gama-DF x Aquidauanense-MS

16h – Interporto-TO x Rio Branco VN-ES