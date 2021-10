Corpo de acreano morto a facadas pelo namorado é liberado pelo IML do RJ; funeral acontece no interior do AC

Após avaliações de necropsia, o corpo do artista acreano Jeison Lima de Sousa, de 32 anos, foi liberado, às 4h deste sábado (23), pelo Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro para ser velado e sepultado no município de Brasiléia (AC).

Segundo informações repassadas por familiares, o velório acontecerá no próximo domingo (24), a partir das 16h, na Igreja Presbiteriana, em frente ao Serviço Social do Comércio (Sesc).

O corpo do rapaz, morto pelo namorado a facadas na última segunda-feira (18), passou quase uma semana no IML. A irmã da vítima, Jeisy Duarte, foi até o Rio de Janeiro, local onde aconteceu o crime, para resolver questões burocráticas de translado até o estado.

A família chegou até a fazer uma campanha na internet para que as pessoas pudessem colaborar no custeio das despesas.

RELEMBRE O CASO

O acreano Jeison Duarte, natural de Assis Brasil (AC) e que saiu do estado para tentar carreira artística, foi assassinado pelo próprio namorado a facadas no início da manhã do dia 18 de outubro, no Rio de Janeiro. A irmã da vítima relatou ao ContilNet que o acusado, de 33 anos, não aceitou o término do relacionamento. Ele foi preso em flagrante pelos agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, e não reagiu à prisão.

