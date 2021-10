Corpo de homem é encontrado enrolado em tapete em cachoeira de Manaus

O corpo de um homem, de 28 anos, foi encontrado enrolado dentro de um tapete, na Cachoeira das Almas, bairro Tarumã, em Manaus. Segundo a perícia, o homem foi enforcado.

Trabalhadores de uma obra do Governo do Amazonas que fazem o alargamento da avenida chegaram para trabalhar e avistaram o corpo do homem enrolado em um tapete , dentro da água. O corpo da vítima estava nas proximidades de uma ponte.

A vítima estava com as mãos e os pés amarrados. A perícia informou que ele foi enforcado e causa da morte foi sufocamento.

A vítima estava com uma calça jeans e blusa preta. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros encontrou a identidade do homem, que foi recolhida. Nenhum familiar da vítima compareceu ao local. O caso é investigado.