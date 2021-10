Corpo de idoso é encontrado na região da Baixada da Sobral

O corpo do idoso Raimundo Nonato foi encontrado na noite deste sábado (9), na rua Campo Grande, no bairro João Eduardo 2, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o idoso é vendedor de cocada e sempre estava pela região vendendo os seus produtos. Na noite deste sábado, o homem chegou em uma casa onde várias pessoas ficam bebendo e de forma inesperada caiu no local. Às 20h, os populares perceberam que o homem não estava se mexendo e tentaram acordá-lo, mas perceberam que Raimundo estava sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só pode constatar que Raimundo já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico. Um lado deverá ficar pronto em 30 dias, dando as causas da morte do idoso.

No momento da perícia, o homem só estava com o cartão de vale transporte de idoso, não sendo possível encontrar os familiares de Raimundo e muito menos saber o sobre nome completo ou a idade.